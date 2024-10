Egyre több 1956-os szervezet tiltakozik a lyukas zászló pártpolitikai felhasználása ellen + videó

Megosztás itt:

"Magukat '56-os szervezeteknek mondó szervezetek kritizálták a Tisza Párt azon ötletét, hogy az '56-os lyukas zászlót is megtesszük többek között tiszteletbeli jelképünkké a pártnál. Arra hivatkoztak, hogy ezt a jelképet nem lehet kisajátítani, amivel természetesen egyetértek és magam is így jelentettem be, hogy senki nem kívánja ezt kisajátítani. Ezt jelentette ki Magyar Péter az online sajtótájékoztatón, amit Brüsszelben tartott csütörtökön.

Mindezt azután, hogy hatalmas felháborodást váltott ki a Tisza Párt elnökének korábbi Facebook posztja, miszerint a párt jelképévé nyilvánította az 1956-os lyukas zászlót.

„Könyörgöm, szálljunk már le '56-ról minden politikai oldalon. Ez a rendkívül összetett politikai és történelmi esemény nem arra való, hogy a jelenlegi politikai viszonyokban pártpolitikai marketingre használjuk fel” – bírálta a Tisza Párt elnökét egy kommentelő.