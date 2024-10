Egyre szűkülnek Budapesten az ingyenes parkolási területek

Megosztás itt:

Baloldali baráti civilek nyomására parkolási reform címén újabb kerületekben emelhetik meg drasztikusan a lakossági parkolás díját, azaz néhány ezer forintos regisztrációs díj helyett több tízezer forintot kell majd fizetniük a XIII. kerületben élőknek akár 2025-től. A Járda Mindenkié baloldalhoz köthető szervezet közölte: a XIII. kerületben is szavaznak a lakossági engedélyek felülvizsgálatáról, 2025-től itt is megszűnik az ingyenes lakossági parkolás.

Elsőként a VIII. kerület törölte el a lakossági ingyenes parkolást, majd Újbuda követte, jövőre már Erzsébetvárosban is fizetni kell a kerületi autótulajdonosoknak. Most három önkormányzat is bejelentette, hogy ugyanígy tesznek: tegnap Erzsébetvárosban tették közzé, hogy hamarosan szavaznak róla, Ferencvárosban is megjelent az erről szóló előterjesztés, most pedig a XIII. kerület is jelezte, hogy a parkolási kedvezmények felülvizsgálatára készül.

A civil szervezet szerint az autósok okozta problémát az önkormányzat saját mérései is alátámasztják. Újlipótvárosban ezek az arányok kiemelkedően rosszak, a Dráva utca – Váci út – Szent István körút – Duna által határolt városrészben 6503 közterületi parkolóhely található, míg ugyanerre a területre 2020-ban 9960 darab, 2021-ben pedig 8300 darab ingyenes várakozási engedélyt adtak ki, vagyis az összes rendelkezésre álló hely közel 130 százalékának megfelelő számút még 2021-ben, a második autóra vonatkozó kedvezmények csökkentését követően is.

A XIII. kerületben jelenleg évi kétezer forint költségtérítési díj fejében az ott lakók igényelhetnek várakozási engedélyt. Lakosonként egy, lakásonként legfeljebb két éves várakozási hozzájárulást adnak ki. A második parkolási engedélyért várakozási díjat kell fizetni, amelynek éves mértéke az óránkénti várakozási díj kétszázszorosa.

Forrás: Magyar Nemzet

Fotó: Mirkó István / Magyar Nemzet