Egyre sikeresebb a nemzetpolitika

Kilépett Szanyi Tibor az MSZP-ből. Az Index megkeresésére a politikus elmondta : őrületes baloldali vákuum keletkezett Magyarországon, jelenleg nincs egyetlen valódi baloldali tömörülés sem, csak neoliberális pártok működnek. Bajnai Gordon bizalmasai behálózzák a fővárost - írja a Magyar Nemzet. A lap emlékeztet: a volt kormányfő és egy korábbi wallisos ügyvezető a tavalyi önkormányzati kampányban is fontos szerepet játszott, mára pedig Bajnai egy sor korábbi beosztottja jutott kulcspozícióhoz a fővárosban. Gyurcsány Ferenc bejelentette az igényét az ellenzék vezetésére azzal, hogy közösségi oldalán deklarálta a közös ellenzéki miniszterelnök-jelöltre, listára és jelöltekre vonatkozó programját - értékelt a Nézőpont Intézet vezetője az M1-en. Januártól a tervezett infláció mértékével megegyezően 2,8 százalékkal emelkednek a nyugdíjak - közölte az Emberi Erőforrások Minisztériumának parlamenti államtitkára az M1-en. Rétvári Bence hangsúlyozta: ez azt jelenti, hogy a Fidesz teljesíti azon vállalását, hogy a nyugdíjak megőrzik az értéküket, sőt, az elmúlt években még 10 százalékkal nőtt is a nyugellátások vásárlóereje. Tavaly októberben a bruttó átlagkereset 365 100 forint volt, 11,6 százalékkal magasabb, mint egy évvel korábban. A közfoglalkoztatottak nélkül számolva 11,2 százalékkal, 375 300 forintra nőtt a bruttó átlagkereset - jelentette a KSH. Az idei évben is folytatódik, sőt, bővül a Magyar falu program - mondta a modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos. Gyopáros Alpár hangsúlyozta: a kormány eltökélt annak elérésében, hogy megállítsa a kistelepülések népességcsökkenését. Ma már azok a nyugat-európai politikusok is belátják, hogy szükség van az európai határok védelmére, akik korábban a „willkommenskultur" élharcosai voltak - jelentette ki Deutsch Tamás az M1-en. Az erősödő migrációs nyomásra tekintettel megkétszerezik a határvédelemben részt vevő katonák számát - közölte a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára. Németh Szilárd azt mondta: a magyar határon egyre nagyobb a nyomás, 2018 decemberéhez képest csaknem tízszeresére - 3299-re - nőtt tavaly decemberben a határsértők száma. Az Országgyűlés honvédelmi és rendészeti bizottságának összehívását kezdeményezi a Demokratikus Koalíció, hogy megvizsgálhassák: az iráni tábornok megölése után elővigyázatosságból haza kell-e hozni a magyar katonákat Irakból - közölte a párt. A magyar katonák - a megfelelő műveletbiztonsági intézkedések mellett - továbbra is végzik Irakban a részükre meghatározott feladatokat - közölte a Honvédelmi Minisztérium. Egyre sikeresebb 2010 óta a nemzetpolitika - jelentette ki a nemzetpolitikáért felelős miniszteri biztos. Szilágyi Péter elmondta: az elmúlt 10 évben egyre aktívabb a kapcsolat a diaszpórában élőkkel. Magyar nyelvű helységnévtáblákat mázoltak le ismeretlen tettesek Székelyföldön, az elkövetők a román nyelvű feliratokat épen hagyták. A Romániai Magyar Demokrata Szövetség elítélte és közösség elleni provokációnak minősítette a névtábla rongálást. A hivatalos eredmények szerint Zoran Milanovic volt kormányfő, az ellenzéki Szociáldemokrata Párt jelöltje nyerte meg a horvátországi elnökválasztás második fordulóját. Négy ember meghalt egy észak-lengyelországi hospice otthonban kitört tűzben. Súlyos és megbocsáthatatlan mulasztásokat talált az olasz közlekedési minisztérium vizsgálata a tavaly leomlott Morandi híd ügyében - mondta Giuseppe Conte olasz miniszterelnök. Migránsokat szállító gumicsónakkal ütközött az Égei-tengeren a török parti őrség egyik hajója. A balesetben négy migráns meghalt - jelentette az Ihlas török hírügynökség. A NATO legfőbb politikai döntéshozó testülete, az Észak-atlanti Tanács rendkívüli, nagyköveti szintű ülést hívott össze hétfőre, a közel-keleti feszültség növekedése miatt - közölte a katonai szövetség egyik szóvivője. Bosszúval fenyegette meg az Egyesült Államokat Iszmáil Gáni, aki a múlt héten az amerikaiak által meggyilkolt Kászim Szulejmáni tábornok után került az iráni Forradalmi Gárda al-Kudsz nevű különleges egységének élére. Irán nem korlátozza többé atomprogramját, nem teljesíti a továbbiakban a 2015-ös megállapodásban vállalt ezen kötelezettségeit, de együttműködik a Nemzetközi Atomenergia-ügynökséggel - közölte az iráni állami televízió a kormány közleményére hivatkozva. Az urándúsítás korlátozásának feladásáról szóló iráni bejelentés a végét jelentheti a Teherán és a nemzetközi közösség közötti atomalkunak - mondta Heiko Maas német külügyminiszter. Az amerikai vezetésű koalíció felfüggesztette terrorellenes műveleteinek túlnyomó részét Irakban és Szíriában, hogy támaszpontjai védelmére összpontosítson az Iránnal kibontakozó feszültségek közepette. Megfenyegette a Közel-Keleten állomásozó amerikai katonákat Haszan Naszralláh, a Hezbollah libanoni síita szervezet vezetője Bejrútban. Nagy-Britannia nem fogja siratni Kászim Szulejmáni tábornokot, az iráni Forradalmi Gárda amerikai dróncsapásban megölt parancsnokát - mondta Boris Johnson brit miniszterelnök, ugyanakkor önuralomra szólított a Szulejmáni halálára adott válaszokban. Keretek közé kell szorítani Irán gaztetteit, ugyanakkor a feszültség csökkentésére és a helyzet stabilizálására van szükség - jelentette ki Dominic Raab brit külügyminiszter. Az iraki parlamentnek sürgős intézkedéseket kell tennie, hogy a lehető leghamarább véget vessen a külföldi csapatok iraki jelenlétének - jelentette ki Ádil Abdel Mahdi ügyvezető iraki miniszterelnök. Szankciókkal fenyegette meg Irakot Donald Trump amerikai elnök, ha Bagdad távozásra szólítja fel az amerikai csapatokat. Már zajlik a török katonák fokozatos Líbiába telepítése a nemzetközileg elismert egységkormány támogatása érdekében - jelentette be Recep Tayyip Erdogan török elnök. Benjámin Netanjahu izraeli kormányfő megnevezte utódait a miniszteri tárcák élén, amelyeket át kellett adnia vád alá helyezése miatt - jelentette a helyi média. A kínai kereskedelmi delegáció január 13-án Washingtonba utazik egy négy napos látogatásra, amelynek során aláírhatják az amerikai-kínai kereskedelmi háború lezárását célzó részmegállapodást. Az al-Shabaab szomáliai dzsihadista szervezet lerohant egy kenyai légitámaszpontot, amelyet az amerikai hadsereg is használ terrorellenes műveletekhez, a támadásban három amerikai állampolgár is életét vesztette. Az önmagát tavaly januárban Venezuela ideiglenes elnökévé nyilvánító Juan Guaidó ellenzéki vezető riválisa, Luis Parra nevezte ki magát a venezuelai parlament új elnökévé. Venezuela szocialista kormánya új elnököt iktatott be a parlament élére, miután fegyveres gárdisták megakadályozták, hogy az ellenzéki képviselők belépjenek a törvényhozás épületébe. Az ausztrál kormány 1,4 milliárd dollárt szán a bozóttüzek okozta károk helyreállítására - jelentette be Scott Morrison kormányfő. Péntektől vasárnapig 403 határsértővel szemben intézkedtek a rendőrök és katonák - tájékoztatott az Országos Rendőr-főkapitányság. Vádat emelt a Budapesti V. és XIII. Kerületi Ügyészség tizenegy férfival szemben az Állami Számvevőszék épületének tavaly januári megrongálása miatt - közölte a fővárosi főügyész. Jégkorong Erste Liga: Hokiklub Budapest - UTE 7:2; Corona Brasov (román) - Sport Club Csíkszereda (román) 5:2; Schiller-Vasas HC - Gyergyói HK (román) 3:1 Férfi kosárlabda NB I: Alba Fehérvár - Szolnoki Olajbányász 90:89 Babos Tímea egyesben a 87., párosban pedig a második helyen áll a női teniszezők első 2020-as világranglistáján. Fucsovics Márton továbbra is a 70. helyen áll a férfi teniszezők világranglistáján.