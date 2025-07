Egyre nő a lakásvásárlók érdeklődése az Otthon Start Program iránt + videó

Megosztás itt:

Orbán Viktor elmondta: olyan lakásra lehet felvenni a hitelt, aminek a négyzetméterára nem haladja meg a másfél millió forintot. A Hír TV által megkérdezett ingatlanszakértő szerint pedig egyre nő a lakásvásárlók érdeklődése a program iránt.

Balogh László vezető gazdasági szakértő, ingatlan.com: "Például azok a házastársak is lakásvásárló lehetnek, akik valamilyen célból vagy gyermekük számára újabb lakást vásárolnának. Ez a széles kör azt is jelenti, hogy akár 60-70 ezer új lakásvásárló is megjelenhet a piacon, aminek köszönhetően egy láncreakció indulhat be az adás vételeknél, amivel azok is jól járhatnak, akik nem első lakásvásárlóként, hanem csak sima tovább költözőként szeretnének egy szebb, jobb lakásba költözni."

Július 29-ig további javaslatokkal is élhet bárki a törvénytervezettel kapcsolatban - erről már a családokért felelős államtitkár beszélt. Koncz Zsófia azt is elárulta, hogy a külföldi tb-jogviszonnyal rendelkező magyarok is részt vehetnek az Otthon Start hitelprogramban.