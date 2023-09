Megosztás itt:

Egyre több olyan videó jelenik meg az interneten arról, hogy fahusánggal, létrákkal és drótvágókkal próbálnak átjutni a határzáron, de sokaknál fegyverek is vannak. A migránscsempészek agressziója is dimenziót váltott, nemrég a szerb rendőrökkel szemben is használták fegyvereiket.

A témával kapcsolatban Tóth Klaudia, a Migráció Kutató Intézet vezető kutatója mondta el véleményét: