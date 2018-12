Egyre nehezebb a trafikosoknak

2018. DECEMBER 14., PÉNTEK A TÚLÓRATÖRVÉNY ELLEN DEMONSTRÁLTAK TEGNAP IS, A TÜNTETÕK A KOSSUTH TÉRRÕL ELINDULTAK A MARGIT-HÍDRA, MAJD A LÁNCHÍDRA, VÉGÜL VISSZAMENTEK A PARLAMENTHEZ. KÖZGAZDÁSZ: A MUNKAVÁLLALÓK TÖBBSÉGE NEM FOGJA ÉRZÉKELNI AZT A JOGSZABÁLY-MÓDOSÍTÁST, AMI LEHETÕVÉ TESZI A TÖBBLET ÖNKÉNTES TÚLMUNKÁT. KÖVÉR LÁSZLÓ: ANARCHIÁBA HAJLÓ, ESZETLEN RENDBONTÁS TÖRTÉNT SZERDÁN AZ ORSZÁGGYÛLÉSBEN ÉS A PARLAMENT ELÕTTI TÉREN INFORÁDIÓ. BENKÕ TIBOR: PÉLDA NÉLKÜLI FEJLESZTÉSRE ÉS ÁTALAKÍTÁSRA KERÜL SOR A HONVÉDSÉGNÉL. TÖBB TÍZ MILLIÓ FORINTOT FORDÍTOTT A NAV FEGYVEREK ÉS KÉNYSZERÍTÕESZKÖZÖK BESZERZÉSÉRE MAGYAR IDÕK. TIZENNÉGYMILLIÁRDOS FEJLESZTÉS KEZDÕDIK A SALGÓTARJÁNI SZENT LÁZÁR MEGYEI KÓRHÁZBAN. EMMI: A FÉRÕHELYEK TÖBB MINT 20 SZÁZALÉKA RENDELKEZÉSRE ÁLL A HAJLÉKTALANSZÁLLÓKON, ORSZÁGOSAN 83%-OS A KIHASZNÁLTSÁG. A MAGYAR DOHÁNY KISKERESKEDÕK SZÖVETSÉGE ÜDVÖZÖLTE AZ EGYSÉGES CSOMAGOLÁS BEVEZETÉSÉNEK ELHALASZTÁSÁT. KSH: OKTÓBERBEN 5,1 SZÁZALÉKKAL NÕTTEK A MEZÕGAZDASÁGI TERMELÕI ÁRAK. KSH: OKTÓBERBEN 18,5 SZÁZALÉKKAL NÕTT AZ ÉPÍTÕIPARI TERMELÉS. 2,7 SZÁZALÉKKAL EMELKEDNEK JÖVÕRE A NYUGDÍJAK, JELENTÕSEN NÕ AZ ÁPOLÓNÕK BÉRE, A KÖZPONTI KÖZIGAZGATÁSBAN 30%-OS FIZETÉSEMELÉS LESZ. TEGNAP ESTE AGYONLÕTTÉK A 29 ÉVES CHÉRIF CHEKATTOT, AKI KEDDEN A STRASBOURGI KARÁCSONYI VÁSÁR KÖZELÉBEN LÖVÖLDÖZÖTT. A FRANCIA RENDÕRSÉG A RAID ELITEGYSÉG TAGJAIVAL EGYÜTT HAJTOTTA VÉGRE AZ AKCIÓT, A STRASBOURGI BELVÁROSTÓL DÉLRE FEKVÕ VÁROSRÉSZBEN. A STRASBOURGI TÁMADÁSNAK 3 HALÁLOS ÁLDOZATA ÉS 13 SEBESÜLTJE VAN, KÖZÜLÜK ÖT EMBER ÁLLAPOTA SÚLYOS, EGYIKÜKÉ VÁLSÁGOS. ANTONIO TAJANI: AZ UNIÓS PARLAMENT KÉSZEN ÁLL EGY KÖTELEZÕ KVÓTAMECHANIZMUS ELFOGADÁSÁRA, AMELY MEGHATÁROZNÁ A MIGRÁNSOK TAGORSZÁGOK KÖZÖTTI SZÉTOSZTÁSÁT. NEM TÁRGYALHATÓ ÚJRA A BREXIT-MEGÁLLAPODÁS - SZÖGEZTÉK LE A BENNMARADÓ UNIÓS TAGÁLLAMOK VEZETÕI. ANGELA MERKEL: FEL KELL KÉSZÜLNI A BRIT KIVÁLÁSI MEGÁLLAPODÁS ELMARADÁSÁRA IS. JEAN-CLAUDE JUNCKER: AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG FOKOZZA A FELKÉSZÜLÉST AZ ESETLEGES "KEMÉNY BREXITRE". BELGA KORMÁNYFÕ: RENDKÍVÜL KÉTSÉGES A BREXIT-MEGÁLLAPODÁS LONDONI JÓVÁHAGYÁSA. NEM SZAVAZOTT BIZALMAT A SVÉD PARLAMENT STEFAN LÖFVEN BALKÖZÉP KORMÁNYKOALÍCIÓJÁNAK. AZ EU ÚJABB FÉL ÉVVEL MEGHOSSZABBÍTOTTA AZ OROSZORSZÁGGAL SZEMBEN BEVEZETETT GAZDASÁGI SZANKCIÓKAT. DONALD TRUMP TWITTER-BEJEGYZÉSÉBEN AZT ÁLLÍTJA, NEM ADOTT UTASÍTÁST VOLT ÜGYVÉDJÉNEK, MICHAEL COHENNAK TÖRVÉNYSZEGÉSRE. BÛNÜGYI NYOMOZÁS FOLYIK TRUMP BEIKTATÁSI ÜNNEPSÉGÉNEK KÖLTSÉGEI ÜGYÉBEN - THE WALL STREET JOURNAL. AZ AMERIKAI SZENÁTUS KÉTPÁRTI HATÁROZATOT FOGADOTT EL A JEMENI HÁBORÚ AMERIKAI TÁMOGATÁSÁNAK VISSZAVONÁSÁRÓL. FRONTÁLISAN ÜTKÖZÖTT KÉT AUTÓ AZ 1-ES FÕÚTON BICSKÉNÉL, MINDKÉT JÁRMÛ SOFÕRJE MEGHALT. LETÉRT AZ ÚTRÓL ÉS ÁROKBA CSAPÓDOTT EGY AUTÓ A 63-AS FÕÚTON CECE BELTERÜLETÉN, A SOFÕR ÉLETÉT VESZTETTE. AFRIKAI SERTÉSPESTISSEL FERTÕZÖTT, KILÕTT ÉS ELHULLOTT VADDISZNÓKAT TALÁLTAK A NÉBIH SZAKEMBEREI TISZAVASVÁRI KÜLTERÜLETÉN. ÖT TÖRÖK ÁLLAMPOLGÁRT TALÁLTAK EGY ROMÁN KISTEHERAUTÓBAN A MAGYAR ÉS A ROMÁN HATÁRRENDÉSZEK BATTONYÁNÁL. BRUTTÓ 2 FORINTTAL CSÖKKENTI A GÁZOLAJ LITERENKÉNTI NAGYKERESKEDELMI ÁRÁT A MOL, A 95-ÖS BENZIN ÁRA NEM VÁLTOZIK.