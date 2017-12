Egyre közelebb kerülhet Mészáros a Mátrai Erőműhöz

Az Index írt arról korábban, hogy a felcsúti polgármester egy cseh energiaholdinggal közösen szerezheti meg a visontai erőművet, most a Hvg.hu azt is megtudta, hogy az erőmű bekebelezésére már egy közös céget is alapítottak ötmillió euró alaptőkével. A Mátra Energy Holding Zrt.-t a Budapesti Erőmű Zrt. budafoki székhelyére jegyezték be, amelyben részvényes a cseh vállalat projekttársasága is. A Mátra Energy igazgatóságába Mészáros Lőrinc felesége, Mészáros Beatrix mellett a milliárdos gázszerelő két bizalmasa is beült. A kiszemelt cég tavaly négymilliárd forint adózott eredményt ért el.