Egyre keményebb az ellenzéki belharc Zuglóban + videó

"Nincs is mit hozzáfűznöm" - ezekkel a szavakkal szállt be a zuglói ellenzéki harcba közösségi oldalán a Momentum EP-képviselője. Donáth Anna Hadházy Ákos független országgyűlési képviselő posztjára reagálva azt írta: tökéletesen egyetért vele.

Hadházy már korábban jelezte ugyanis: a baloldali polgármesterjelölti harcban a momentumos Rózsa Andrást támogatja. Terjedelmes posztjában most a baloldali közvélemény-kutató Zavecz Resarch felmérését is kifigurázta, amely szerint a jelenlegi szocialista polgármester Horváth Csaba esélyesebb a polgármesteri székre. A pozícióharcban jelenleg ellenzéki káosz uralkodik zuglóban.

A Demokratikus Koalíció biztosan nem fog semmilyen akadályt gördíteni hogy egy regnáló polgármester újraindulhasson Zuglóban.

Horváth Csaba már hetekkel ezelőtt azt hangoztatta, hogy élvezi a DK bizalmát. Sőt, néhány napja a párt jelezte is, hogy az önkormányzati választásra megállapodott az MSZP-vel és a Párbeszéddel. Ekkor derült ki az is, hogy Gyurcsányék Karácsony Gergely főpolgármesteri indulását is támogatják. A Momentum azonban egyelőre kimaradt a megállapodásból. Zuglóban sincs egység.

"Ha körbenézünk itt, akkor azt látjuk, hogy Zugló is rossz kezekben van" - ezek pedig már Gelencsér Ferenc szavai a kerületben uralkodó állapotokról.

A Momentum elnöke nemrégiben jelezte: szembemennek a szocialista polgármesterrel - így most már a DK-val is - és Rózsa András személyében saját jelöltet indítanak a kerületben.

Horváth Csaba válaszul nekiesett a Momentumnak:

jelöltjüket azzal támadta, hogy alpolgármesterként többször képtelen volt elvégezni feladatát.

Most létrejött egy olyan megállapodás, amivel az önkormányzati választáson végleg megszabadulhatunk a múlt árnyaitól - közölte Hadházy Ákos. Horváth Csabának ezekre a szavakra is volt válasza.

Nekünk zuglóiaknak fontosabb lenne, hogy végre a képviselő úr másfél év után olyan ügyekért emelje fel a hangját adott esetben a parlamentben, ahova ő azt mondta, hogy nem szeretne bejárni - támadta Hadházyt Horváth Csaba.

Annak ellenére, hogy Zuglóban hétről hétre terebélyesedik az ellenzéki belharc, a Momentum folyamatosan azt hangoztatja, hogy baloldali megállapodásra van szükség.