Egyre inkább radikalizálódnak Magyar Péter követői

Hasonló hangvételű, agresszív és uszító kommentek születtek Magyar Péter moderátorokkal működtetett Discord csoportjában is. „Felkészül: Orbán” – írta csütörtökön az egyik ottani felhasználó. Egy másik pedig már általánosítva hergelt a politikusok ellen, nem rejtve véka alá, hogy kívánatosnak tartaná, ha rendszeressé válnának az ellenük irányuló merényletek: „mondjuk én nem is védeném őket, se kordonnal, sem felvezetéssel, sem útlezárással... amelyiknek van pénze, védje meg magát. Lecserélhetőek. Sőt: minél gyakrabban cserélődnek, annál jobb. Tudod: alsónemű...”. Egy másik helyen ugyanez azt is írta, hogy „egyáltalán nem kellene politikusokat sajnálgatni azért mert politikusok”. Majd megjegyezte, hogy Magyar Péternek semmit sem kellene reagálnia a merényletre.

Az áldozathibáztatás is visszatérő pontja a Láng Balázs oldalán a merénylet óta megjelent kommenteknek. „Ha felépül, talán tanul saját hibájából. Okos ember más hibájából is tanul, vajon az országunk m.elnöke tanul ebből? (nem hinném, de hátha) – írta megint egy másik felhasználó, az Orbán Viktornak irányzott fenyegetést sem hagyva ki a hozzászólásából.

Miután szerdán lőfegyveres merényletet követtek el Robert Fico szlovák miniszterelnök ellen, egyebek mellett a magyar kormányfő életének kioltására buzdító döbbenetes kommentek jelentek meg a Talpra Külföldön Élő Magyarok! nevű Facebook-csoportban, amelyet Láng Balázs, Magyar Péter lelkes támogatója, régi baloldali háttérember hozott létre. Mint megírtuk, a hergeléshez maga Láng is hozzájárult azzal a sokat sejtető – ám később módosított – hozzászólásával, hogy „Mindenki tegye a kezét a szívére: mi az első gondolatotok? Nem, ó nem, hessentsétek el!” Ezt követően Láng óvatosan fogalmazott, de továbbra is provokálta a csoport tagjait: „Szegény Fico, úgy látszik a szlovákoknál hamarabb elszakad a cérna.”

