Egyre drágább a temetkezés

Egyre drágábbak a temetések és a kegyeleti szolgáltatások.

„Nagyon nehéz, én most újíttattam meg a sírt. 130 ezer forint lett volna 20 évre, de mondtam, hogy én azt nem tudom kifizetni, és ha kevesebb időre adják, akkor megváltom, ha nem, akkor nem, mert nincs senki, aki utána gondozza. Úgyhogy adták nekem 10 évre, az került valami 70 ezer valamennyibe. Nekem az nagyon jó volt, örültem is neki, úgyhogy most ott voltunk páromnál, meg az anyukájánál, ezt rendeztük le” – fogalmazott egy asszony a Hír TV-nek.

Az áfa 5 százalékra csökkentésével tenné olcsóbbá a temetkezési szolgáltatásokat az MSZP – azt mondják, van olyan sírhely, amelynek a megváltása 25 évre akár félmillió forintba is kerülhet.

„A halott végső, ravatalon való engedélyezése, hogy a családtagok elbúcsúzzanak tőle, egyórás időtartamban, gyakorlatilag ez a halott megtekintése egyórás időtartamban 50 700 forintba kerül jelenleg a fővárosi temetkezési vállalatnál” – jegyezte meg Korózs Lajos szocialista országgyűlési képviselő.

Budapest a legdrágább, ezért itt további 25 százalékkal csökkentenék a díjakat.

„Csak a legolcsóbb, koporsós temetés díja a 8 évvel ezelőtti 300 ezer forintos átlagos díjról immár 600 ezer forintba kerül Budapesten. Csak néhány további adatot említve, amennyiben az elhunytat szállítani kell, akár 1 kilométerre is, az 6 ezer forintról 14 ezer forintra emelkedett. Egy sírhely kihantolása és visszahantolása 8 évvel ezelőtt még 28 ezer forintba került, ma ezért már 46 ezer forintot kérnek” – közölte Szaniszló László szocialista fővárosi önkormányzati képviselő.

Vannak olcsóbb megoldások

A temetkezési szakértők azt mondják, vannak olcsóbb megoldások is, például egyre többen választanak olyan temetkezési formát, ami nem jár sírhelymegváltással.

„A halál megtörténtétől a családot, a temettetőt terheli minden költség: kezdve a szállítás, hűtés költsége, amennyiben nem egészségügyi intézményben történt a haláleset. Érdemes utánanézni annak, hogy a szolgáltatás, amit szeretnénk igénybe venni, azt például csak temetőben lehet-e, mert nagyon sok magán-ravatalterem van, ahol esetleg színvonalasabb, de mindenképpen olcsóbb ravatalozási lehetőséget találunk. De krematóriumban ugyanúgy megtörténhet a búcsúztatás, akár a hamvasztást megelőzően is” – hívta fel a figyelmet Gőcze Edit kegyeleti szakértő

Az áfacsökkentésére és a budapesti szolgáltatások díjának mérséklésére vonatkozó javaslatokat az MSZP szerdán nyújtja be a parlamentnek, illetve a Fővárosi Közgyűlésnek.