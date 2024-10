Egyre csak gyűrűzik a Magyar Péter vezette Diákhitel Központ szerződései körüli botrány

Megosztás itt:

Minderre a Kehi néhány évvel ezelőtti jelentése is felhívta a figyelmet. Ez a jelentés súlyos megállapításokat tartalmazott, a részletek a sajtóban kedden szivárogtak ki.

A Kehi 2021-es vizsgálatának megállapításai között szerepeltek többszörösen túlárazott szerződések, kamu megbízások és ajánlatkérések, eleve borítékolható győztesek. A rendőrség hűtlen kezelés gyanújával február óta nyomoz.

A jelentésből kiderült, hogy a Diákhitel Zrt. akkori beszállítója a PlanB Magyarország Kft., amelyről a Média1 azt írta, hogy a cég munkatársa akkoriban éppen Magyar Péter öccse volt. Magyar Márton a PlanB-től kapott fizetést. A Tisza Párt ezt elismerte, a Média1-nek azt írták, hogy a kft. mintegy hat hónapon át foglalkoztatta Magyar Mártont projektmenedzserként, és ezért havi háromszázezer forint fizetést kapott.

A férfi munkahelyéről a közösségi médiában is hírt adott annak idején. A helyzet annyira kényelmetlen volt Magyar Péternek, hogy a bejegyzést eltüntették, ám képernyőmentések bizonyítják a történteket.

Miként a Kehi vizsgálatából már kiderült, a PlanB-t busásan megfizették, egy interneten többnyire ingyenesen elérhető tartalomból összeállított tanulmány oldalanként százezer forintba került, és összesen négymilliót fizettek ki rá, egy 18 diából álló előadás pedig 4,4 millióba került Magyaréknak.

Minderről megkérdeztük a közérdekű bejelentéseiről elhíresült Tényi Istvánt is, aki többször tett már feljelentést a Magyar Péter vezette Diákhitel Központ szerződéseivel összefüggésben, illetve párthovatartozástól függetlenül sok más botrányban is. Szerinte Magyar Márton ügyében is felmerülhet a bűncselekmény gyanúja.

Forrás: Magyar Nemzet

Fotó: MTI/Purger Tamás