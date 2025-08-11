Keresés

2025. 08. 11. Hétfő Zsuzsanna, Tiborc napja
Belföld

Egyre agresszívabban viselkednek a Tisza Párt szimpatizánsai + videó

2025. augusztus 11., hétfő 15:00 | Hirtv.hu

A Magyar Péterhez köthető emberek és szimpatizánsok durvasága azt mutatja, hogy kétségbe vannak esve a jövő évi választási esélyeik miatt - jelentette ki Orbán Balázs.

Továbbra is csatornánk ellen uszít Magyar Péter. A Tisza párt elnöke országjárásának egyik állomásán arra buzdította a fiatalokat, hogy tüntessék el nagyszüleiknél a programkínálatból a Hír TV-t a választási győzelem érdekében.

De már korábban is előfordult, hogy a Tisza párt elnöke a Hír Tv ellen uszított, ugyanis egy tavaly nyilvánosságra került hangfelvételen arról beszélt, hogy a Dunába lökné a televízió munkatársait.

A pártelnök viselkedésén felbuzdulva a párt szimpatizánsai sem kímélik azt, aki nem ért egyet Magyar Péterrel. Visegrádon például egy a Tisza párt elnökét kritizáló nénihez odalépett egy férfi majd erőszakosan kitépte nyakából a sípot. De más eseményeken sem kímélik a szimpatizánsok kollégáinkat.

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

