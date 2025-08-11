Egyre agresszívabban viselkednek a Tisza Párt szimpatizánsai + videó

Megosztás itt:

Továbbra is csatornánk ellen uszít Magyar Péter. A Tisza párt elnöke országjárásának egyik állomásán arra buzdította a fiatalokat, hogy tüntessék el nagyszüleiknél a programkínálatból a Hír TV-t a választási győzelem érdekében.

De már korábban is előfordult, hogy a Tisza párt elnöke a Hír Tv ellen uszított, ugyanis egy tavaly nyilvánosságra került hangfelvételen arról beszélt, hogy a Dunába lökné a televízió munkatársait.

A pártelnök viselkedésén felbuzdulva a párt szimpatizánsai sem kímélik azt, aki nem ért egyet Magyar Péterrel. Visegrádon például egy a Tisza párt elnökét kritizáló nénihez odalépett egy férfi majd erőszakosan kitépte nyakából a sípot. De más eseményeken sem kímélik a szimpatizánsok kollégáinkat.