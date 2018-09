Egymillió szignóra hajt Hadházy Ákos

A független országgyűlési képviselő egymillió szignót szeretne összegyűjteni, akcióját a Párbeszéd is támogatja. Hadházy Ákos emlékeztetett arra, hogy az utóbbi hónapokban késnek az uniós támogatások - szerinte azért is szükséges az Európai Ügyészséghez való csatlakozás, mert anélkül a korrupció miatt az ország akár el is veszítheti az uniós forrásokat.

„Ha viszont nem sikerül ezt kikényszeríteni, az Európai Unió nem fogja tovább utalni ezeket a pénzeket, ez pedig pillanatok alatt nagyon komoly krízist okozhat, nagoyn komoly gazdasági krízist, ami minden magyar családnak akár 100 ezer forintjaiba is kerülhet” – nyilatkozta a politikus.