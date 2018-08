Egymillió diák jut ingyen tankönyvhöz, ám így sem olcsó a tanévkezdés

Ingyenesen jut tankönyvhöz ősztől az iskolások jelentős része, ám a tanévkezdés költsége így is tízezrekre rúg gyerekenként. A szegényebb családoknak jelenthet komoly terhet a tanszerek bevásárlása – bár egyes önkormányzatok a rászorulókat iskolakezdési támogatással segítik.

Több mint két hét van még az iskolakezdésig, de sokan minél hamarabb túl akarnak lenni a bevásárláson – ráadásul az áruházakban már javában tartanak az akciók.

– Mindenképpen valami jobb minőségűt szeretnék vásárolni, mert az tovább tart.

– Tehát megéri egy pár száz forinttal többet fizetni.

– Igen. Fiú táskában különösen – fogalmazott egy édesanya a Hír TV-nek.

A rosszabb anyagi helyzetű családoknak még a legolcsóbb tanszerek megvásárlása is komoly gondot jelenthet. A zuglói önkormányzat a rászorulóknak kifizeti a legfontosabbakat.

– Kaptam egy listát, egy rászoruló családnak vásárolok be könyveket. Harmadikos és negyedikes gyerekeknek.

– Azt látja már, hogy ez körülbelül mennyibe fog kerülni?

– Hát én arra tippelek, hogy ez olyan 10-15 ezer forintból fog kijönni. Ez nem egy teljes lista, a füzeteket és az irodaszereket fogom megvenni.

Egy első osztályos teljes bevásárlólistája ennél jóval drágább is lehet, hiszen a füzetek és ceruzák mellett van jó pár drágább felszerelés is amire szükség van.

„Egy korábbi felmérés alapján akár 84 ezer forintba is kerülhet egy első osztályt megkezdő diák szüleinek az iskolakezdés. Ebbe az összegbe már benne van az informatikai felszerelés, ami esetleg szükséges ehhez, illetve a bútorok is. De ha csak a legfontosabb iskolakezdési vagy iskolai felszereléseket vesszük, már az több tízezer forintba is kerülhet” – mondja Csik Veronika, az Eduline.hu szerkesztője.

Egymillió tanuló jut ingyen tankönyvhöz

A korábbi évek csúszásai után idén nem lesz gond a tankönyvek kiszállításával, ígéri a köznevelésért felelős helyettes államtitkár. Maruzsa Zoltán szerint a tankönyvpiac államosítása jóval olcsóbbá tette a tankönyveket, így az állam idén 11 milliárd forintból körülbelül 1 millió tanulónak tud ingyen tankönyveket biztosítani.

„Az idei tanévben úgy állunk, hogy egytől kilencedik évfolyamon minden tanuló számára ingyenesek a tankönyvek, ehhez a megfelelő anyagi támogatást az intézmények megkapták, ennek tudatában tudták leadni a tankönyvrendeléseket. 10-12-ik évfolyamon a régi rendszer szerint működünk még. Szociális rászorulási alapon, illetve a három vagy több gyerekes családok esetén ingyenes. Tehát ott egy egyedi vizsgálat történik meg kérelem alapján, hogy jár vagy nem jár az ingyenes tankönyv” – ismertette Maruzsa Zoltán.

Idén nagyjából 90 ezer első osztályos kezdi meg az általános iskolát, az első tanítási nap szeptember 3-án, hétfőn lesz.