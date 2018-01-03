2018. január 3.,
szerda, Genovéva, Benjámin napja

Egymilliárdért terveznek biciklistadiont

Hír TV

2018. január 3., szerda 16:13

Csaknem egymilliárd forintjába kerülnek az adófizetőknek az új budapesti velodrom tervei.

Az uniós közbeszerzési értesítőben megjelent tájékoztató szerint a kiemelt kormányzati beruházások központja az új budapesti kerékpárstadion megtervezésére a Gall és társai Építészirodával kötött szerződést december 12-én.

Anthony Gall és csapata tavaly augusztusban nyerte meg a tervpályázatot. Az is eldőlt, hogy bár az olimpia gondolata meghiúsult, az új budapesti kerékpáros központ felépül. A biciklis stadion Óbudán, a Gázgyár és az északi összekötő vasúti híd közötti területen kap helyet.

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beruházásvelodrom

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