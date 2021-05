Egymilliárd forintos iparbiztonsági fejlesztés a katasztrófavédelemnél

1219 az új fertőzöttek száma, ezzel a járvány kezdete óta összesen 784 111-re nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Meghalt 106 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 27 908 főre emelkedett. Már több mint 4 millió embert beoltottak, közülük 2 millióan a második adagot is megkapták. Néhány hét múlva érhetjük el az ötmillió beoltottat - mondta a Dél-pesti Centrumkórház infektológiai osztályának vezetője az M1-en. Szlávik János hozzátette, a nyájimmunitáshoz el kell érni a hat-hétmillió beoltottat, tehát még sok embernek kell úgy döntenie, hogy felveszi az oltást. A koronavírus ellen beoltott négymillió magyar állampolgár egyúttal négymillió figyelmeztetés a baloldali pártoknak arról, hogy az emberélet védelme fontosabb bármilyen politikai megfontolásnál - mondta a Dömötör Csaba a Kossuth rádióban. A Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára szerint az egész ország sikere a négymillió beoltott elérése, aminek köszönhetően egyre látványosabban indulhat újra az élet. A koronavírus-járvány áldozataira emlékeztek a Szegedi Tudományegyetem sürgősségi betegellátó önálló osztályának munkatársai vasárnap este a Dóm téren. A Demokratikus Koalíció Dobrev Klárát, a párt EP-képviselőjét indítja miniszterelnök-jelöltként az ellenzéki pártok őszre tervezett előválasztásán. „Az előválasztásnak csúfolt színjáték” forgatókönyvét a baloldali választók ugyan nem ismerik, de Gyurcsány Ferenc azt már rég megírta - mondta a Fidesz kommunikációs igazgatója. Hollik István hangsúlyozta: Gyurcsány Ferenc a baloldal valódi vezetője, „náluk mindent ő dönt el, éppen ezért ez az egész előválasztásosdi egy nagy színjáték”. A kormány hisz abban, hogy a gyermeknevelés és a hivatás összeegyeztethető, ezért 2010 óta családközpontú lépésekkel támogatja az édesanyákat és a családokat - hangsúlyozta a családokért felelős tárca nélküli miniszter anyák napja alkalmából. A járványügyi szabályok betartásával országszerte megkezdődtek az írásbeli érettségi vizsgák. Az első érettségi napon magyar nyelv és irodalomból középszinten 71 ezren, emelt szinten mintegy kétezren adnak számot tudásukról. Sok sikert kívánt az érettségizőknek Orbán Viktor miniszterelnök a közösségi oldalán. Az információhoz jutás jogának érvényesülését, a sajtó szabadságát és függetlenségét, valamint a szólásszabadságot mindenhol elő kell mozdítani és meg kell védeni - jelentette ki az unió kül- és biztonságpolitikai főképviselője. A világon 152,5 millió ember fertőződött meg eddig a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 3,2 millió, a gyógyultaké pedig 89,6 millió a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem összesítése szerint. Az indiai vírusmutáció nem veszélyezteti Ausztria nyitási terveit - idézte a Der Standard osztrák napilap Wolfgang Mückstein egészségügyi minisztert. A korábbinál valamivel jobb állapotok uralkodnak a Covid-kórházakban Szerbiában, de aggodalomra ad okot, hogy hogyan alakul a járványhelyzet az ünnepi időszak után - mondta Milika Asanin, a szerbiai klinikai központ igazgatója. Horvátországban és Szlovéniában is csökkent az új koronavírussal fertőzöttek száma - derült ki a válságstábok jelentéséből. A horvát belügyminisztérium pontosította a horvátországi beutazással kapcsolatos közleményét, így a határátlépéshez csak abban az esetben lesz elegendő egy oltás, ha az illető igazolni tudja, hogy már átesett a koronavírus-fertőzésen. Meghaladta a 15 milliót a koronavírus elleni oltásokból beadott második dózisok száma Nagy-Britanniában. Az eddig beadott első és második oltási adagok együttes száma megközelítette az 50 milliót. Oroszországban továbbra is feszültséget okoz a koronavírus-járvány, még mindig több mint 300 ezer fertőzöttet tartanak megfigyelés alatt - jelentette ki Mihail Murasko orosz egészségügyi miniszter. Több mint 270 millió adag koronavírus elleni vakcinát adtak már be Kína-szerte szombatig - közölte a kínai nemzeti egészségügyi bizottság. Indiában rekordot döntött a koronavírus okozta napi új halesetek száma, a betegségben 3689-en haltak meg, a napi új 392 488 fertőzöttel pedig 19,5 millióra nőtt a pozitívra teszteltek száma a járvány kezdete óta. 363 határsértővel szemben intézkedtek a rendőrök és katonák péntektől vasárnapig - tájékoztat az Országos Rendőr-főkapitányság. Speciális iparbiztonsági feladatokat ellátó járművek és műszerek álltak rendszerbe a katasztrófavédelemnél egy 1,2 milliárd forintos európai uniós támogatásnak köszönhetően - közölte a Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság. Labdarúgó NB I: Budafoki MTE-Budapest Honvéd FC 0:1 Női kézilabda NB I: DVSC Schaeffler-Érd 43:35 Férfi vízilabda ob I: OSC - FTC-Telekom Waterpolo 9:7 Az Internazionale nyerte az olasz labdarúgó-bajnokság 2020/21-es kiírását. A címvédő és hétszeres világbajnok Lewis Hamilton, a Mercedes brit versenyzője nyerte a Forma-1-es Portugál Nagydíjat.