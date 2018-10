Egymilliárd eurós üzlet Egyiptomban

2018. OKTÓBER 2., KEDD AZ ORSZÁGGYÛLÉS MA DÖNT A MAGYARORSZÁG BIZTONSÁGI ÉRDEKEIT SÉRTÕ KÜLFÖLDI BEFEKTETÉSEK ELLENÕRZÉSÉRÕL SZÓLÓ TÖRVÉNYJAVASLATRÓL. SZÉL BERNADETT KILÉPETT AZ LMP-BÕL ÉS A PÁRT PARLAMENTI FRAKCIÓJÁBÓL IS. NOVEMBERTÕL VÁLTOZNAK A NYUGDÍJ MELLETTI MUNKAVÁLLALÁS SZABÁLYAI, AMELY A MUNKAADÓKNAK ÉS A MUNKAVÁLLALÓKNAK IS KEDVEZÕ LESZ MONDTA ORBÁN VIKTOR. ÉLETBE LÉPETT AZ ÚJ GYÜLEKEZÉSI TÖRVÉNY. ÚJ GYÜLEKEZÉSI TÖRVÉNY: A GYÛLÉST A FELHÍVÁS ELÕTT LEGKEVESEBB 48 ÓRÁVAL A SZERVEZÕ KÖTELES BEJELENTENI AZ ILLETÉKES RENDÕRKAPITÁNYSÁGNAK. FOLYAMATOS TÜNTETÉST JELENT BE AZ ORSZÁG TELJES TERÜLETÉRE A DK. SZIGORODNAK AZ UTAZÁSI FELTÉTELEK A HÉV-VONALAKON, AZ ELLENÕRÖKTÕL A JÖVÕBEN MÁR NEM LEHET JEGYET VÁSÁROLNI. OKTÓBERBEN KEZDÕDIK A DEMOGRÁFIAI KONZULTÁCIÓ, MELY A GYERMEKVÁLLALÁS ÖSZTÖNZÉSÉNEK KÉRDÉSEIT CÉLOZZA MAGYAR IDÕK. AZ EURÓPAI UNIÓ 1,5 MILLIÓ EURÓ SÜRGÕSSÉGI SEGÉLYT BOCSÁT AZ INDONÉZ FÖLDRENGÉS ÁLDOZATAI SZÁMÁRA. EURÓPAI BIZOTTSÁG: AZ EURÓPAI UNIÓ EGYMILLIÓ EURÓ TÁMOGATÁST AD A SZEPTEMBER MÁSODIK FELÉBEN NIGÉRIÁBAN PUSZTÍTÓ ÁRADÁSOK KÁROSULTJAINAK. KÁRPÁTALJA MEGYEI HADKIEGÉSZÍTÕ PARANCSNOKSÁG: KÁRPÁTALJÁRÓL 500 ÚJONCOT SOROZNAK BE IDÉN ÕSSZEL AZ UKRÁN HADSEREGBE. SZLOVÁK RENDÕRSÉG: LEGKEVESEBB HETVENEZER EURÓT FIZETETT JÁN KUCIAK SZLOVÁK OKNYOMOZÓ ÚJSÁGÍRÓ MEGGYILKOLÁSÁÉRT A MEGRENDELÕ SZEMÉLY. ELÕZETES LETARTÓZTATÁSBA HELYEZTEK NÉMETORSZÁGBAN HAT FELTÉTELEZETT SZÉLSÕJOBBOLDALI TERRORISTÁT. HORST SEEHOFER: AZ ELFOGÁS A JOBBOLDALI RADIKÁLISOK ÉS A SZÉLSÕJOBBOLDALIAK ELLEN ALKALMAZOTT ZÉRÓ TOLERANCIA BIZONYÍTÉKA. NÉMET ÁLLAMFÕ: AZ ILLIBERÁLIS DEMOKRÁCIA ÖNELLENTMONDÁS, MERT A DEMOKRÁCIA VAGY LIBERÁLIS, VAGY NEM DEMOKRÁCIA. TÍZ ÉS FÉL ÉV BÖRTÖNT KAPOTT FETHULLAH GÜLEN TESTVÉRE, A 2016. JÚLIUSI PUCCSKÍSÉRLET KITERVELÉSÉÉRT ANADOLU. A SZRKIPAL-ÜGY EGYIK GYANÚSÍTOTTJA, ANATOLIJ CSEPIGA, OROSZ HÍRSZERZÕ SZERVEZTE MEG 2014-BEN VIKTOR JANUKOVICS UKRÁN EXELNÖK OROSZORSZÁGBA MENEKÜLÉSÉT UKRÁN SAJTÓ. HALÁLOS FENYEGETÉSEK MIATT 9 VEZETÕ ALKALMAZOTTAT HÍVOTT VISSZA AZ ENSZ GÁZÁBÓL THE TIMES OF ISRAEL. BRIT PÉNZÜGYMINISZTER: LESZ "ELÉGSÉGES KÖLTSÉGVETÉSI MUNÍCIÓ", HA MEGÁLLAPODÁS NÉLKÜL ZÁRUL A BREXIT. PÁRIZSBA TELEPÜL ÁT MINTEGY 70, LONDONBAN SZÉKELÕ, UNIÓS PÉNZÜGYI TEVÉKENYSÉGET IS FOLYTATÓ BANK A BREXIT MIATT - FINANCIAL TIMES. LONDONI PÉNZÜGYI ELEMZÕK: TÖBB MILLIÁRD FONT ÉRTÉKÛ BRIT EXPORTOT ÉRINTENEK AZ EURÓPAI ÉS A KÍNAI TERMÉKEKRE KIRÓTT AMERIKAI BÜNTETÕVÁMOK. GYORS, ÁTFOGÓ VIZSGÁLATOT SZERETNE A SZEXUÁLIS ZAKLATÁSSAL MEGVÁDOLT BRETT KAVANAUGH AMERIKAI FÕBÍRÓJELÖLT ÜGYÉBEN DONALD TRUMP. EGY ANYAMEDVE ÉS KÉT BOCSA HALÁLRA MART EGY 18 ÉVES FIATAL FÉRFIT AZ EGYESÜLT ÁLLAMOKBAN, ALASZKÁBAN. EGY ÚJABB, EZÚTTAL KÖZEPES, 5,9-ES ERÕSSÉGÛ FÖLDRENGÉS RÁZTA MEG INDONÉZIÁT. HÁROM SZEMÉLYGÉPKOCSI ÜTKÖZÖTT ÖSSZE AZ 54-ES FÕÚTON, HELVÉCIA KÖZELÉBEN, EGY EMBER MEGHALT. GYALOGOST GÁZOLT HALÁLRA EGY SZEMÉLYGÉPKOCSI ZÁMOLY BELTERÜLETÉN. NÉGY, MAGÁT AFGÁNNAK VALLÓ MIGRÁNST TALÁLTAK EGY BOLGÁR KAMIONBAN A RENDÕRÖK CSONGRÁD MEGYÉBEN, VISSZAVITTÉK ÕKET A BIZTONSÁGI HATÁRZÁRHOZ. MINTEGY 175 MILLIÓ FT ÉRTÉKÛ CSEMPÉSZETT CIGARETTÁT TALÁLTAK A RENDÕRÖK EGY KISBUSZBAN, VÁSÁROSNAMÉNYBAN. ELFOGTÁK AZT A FÉRFIT, AKI EGY KÉSSEL ÉLETVESZÉLYESEN MEGSEBESÍTETT EGY 22 ÉVES MÁSIK FÉRFIT BEKECSEN. ELTEMETTÉK KULCSÁR GYÕZÕ NÉGYSZERES OLIMPIAI BAJNOK PÁRBAJTÕRÖZÕT.