Egymást érik a a korrupciós ügyek a fővárosi baloldalnál

Gyakorlatilag maga alá temetik a korrupciós ügyek a fővárosi baloldalt, legyen szó a Lánchíd felújítási botrányáról, a Városháza eladási kísérletéről, vagy százmilliókkal lefizetett szocialista nagyhalakról. A hatóságok nagy erőkkel nyomoznak és több ügyben már gyanúsításokra is sor került – írja a Magyar Nemzet.

Nem csak a hídpénzbotrány miatt lenne oka magyarázkodásra a fővárosi baloldali városvezetésnek, hiszen több olyan ellenzéki botrány is nyilvánosságra került az utóbbi években, amely felháborodást keltett a közvéleményben. A Karácsony Gergelyékhez köthető, a Lánchíd felújítását övező botránytól már régóta hangos a sajtó, sőt már az ellenzéki politikusoknál is kiverte a biztosítékot. Mindazonáltal elevenítsük fel, miről is van szó.

A hídpénzbotrány azt követően került reflektorfénybe, hogy tavaly november végén a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) egy több száz milliós számlagyár működtetése gyanújával elfogott egy praxisától eltiltott ügyvédet, Vig Mórt, az Amnesty International Magyarország igazgatójának, Vig Dávidnak a testvérét. Az adóhatóság az exügyvéd elleni eljárás keretében a Lánchíd felújítását végző A-Híd Zrt.-nél is házkutatást tartott. Az építőipari cégről azt is megírták, hogy a Karácsony-érában ötmilliárddal drágábban vállalta a munkát, mint Tarlósék idején.

Később kiderült: az A-Híd csaknem másfél milliárdot utalt a Vig Mór érdekeltségébe tartozó Sunstrike Kft.-nek. A cégtől a sajtóhírek szerint 900 millió forintot aztán továbbutaltak Vig magán- , illetve ügyvédi letéti számlájára. A pénzt pedig rövid időn belül készpénzben fel is vették. Az ügyben a NAV-nyomozás mellett több feljelentés is született sikkasztás, hűtlen kezelés és hivatali vesztegetés gyanújával, de a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal (Kehi) is vizsgálatot indított.

Érdekes körülmény az is, hogy a botrányos beruházást a hazánkat rendre súlyos korrupciós vádakkal illető Transparency International készítette elő.

Utóbbi ügyről a Városháza-gate kulcsfigurája is elmondta a véleményét már jóval azelőtt, hogy kirobbant volna a botrány. Bajnai Gordon régi harcostársa „fosztogatásról” és a Lánchíd felújítási költségeinek szándékos megdrágításáról, továbbá a beruházás műszaki tartalmának csökkentéséről beszélt egy hangfelvételen.

Persze a Városháza-ügy szereplői sem lehetnek nyugodtabbak. A korrupciós botrány több mint két éve robbant ki, amikor kiderült, hogy a budapesti városvezetés titokban értékesíteni akarta a Városházát.

Az Anonymus-álarcos alak által kiszivárogtatott felvételekből az is nyilvánvalóvá vált, hogy a fővárosi ingatlaneladásokat egy jól behatárolható kör „jutalékos” rendszerben intézte.

A rendőrség mindezek miatt befolyással üzérkedés és befolyás vásárlása gyanújával nyomoz, és az ügyben három gyanúsítottat ki is hallgattak. Egyikük az a Berki Zsolt, aki a korrupciós botrány kulcsfigurájának is tekinthető. Az eddig nyilvánosságra került adatok szerint ugyanis az elvileg minden hivatalos pozíció nélkül tevékenykedő férfi több, Magyarországon ismert üzleti kört is megkeresett a Városháza-projekttel és több más budapesti ingatlan-adásvétellel összefüggésben.

