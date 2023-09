Egymással marakodik a baloldal Zuglóban

Megosztás itt:

"Nem indulok Zuglóban" - hangsúlyozta Kerpel-Fronius Gábor a Klikk TV Puccs című műsorában.

A főpolgármester-helyettes azonban azt is elismerte: felmerült a lehetősége annak, hogy polgármesterjelöltként megméretteti magát a XIV. kerületben. A momentumos politikus ugyanakkor azt is elmondta, hogy fel fognak szólalni, ha úgy látják, egy önkormányzatnál lehetne jobb is a városvezetés.

"Mi nem támogatunk senki olyat, aki nem zuglói, és nem ismeri a helyi ügyeket"

- így reagált a hírre a Civil Zugló Egyesület elnöke. Várnai László szerint ugyanakkor Horváth Csaba sem alkalmas a kerület vezetésére. A képviselő kiemelte: a városvezetőnek ismernie és szeretnie kell a kerületet, és csak a helyi ügyekkel kell foglalkoznia.

"Testületi ülésről testületi ülésre azt lehet látni, hogy a baloldal a koncért folyamatosan marakodik Zuglóban. Egymással marakodó baloldali közösséggel Zugló nem jut előbbre" - nyilatkozta híradónknak a kerület fideszes képviselője.

Borbély Ádám hozzátette: Zugló megérdemelné, hogy olyan gondos városvezetése legyen, amely nemcsak a politikai előmeneteléhez használná fel a kerületi pozícióját, hanem ténylegesen szeretne tenni a kerületiekért.