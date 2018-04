Egymás javára léptet vissza a DK és az LMP Pest megyében

Visszalép az LMP jelöltje a Pest megyei 5-ös választókerületben. Ezt Kiss Csaba Facebook-oldalán jelentette be, döntését pedig azzal indokolta, hogy a DK-s Rónai Sándornak nagyobb esélye van megverni Tuzson Bencét a dunakeszi központú választókerületben.

Kiss úgy tudja, cserébe a DK-s Krauze István lép vissza az LMP-s Matkovich Ilona javára a Pest megyei 4-es választókerületben, Vácon.

A Momentum is visszaléptet

Öt helyen, két budapesti és három vidéki helyen fog visszalépni a Momentum – jelentette be Soproni Tamás az ATV-ben. A párt elnökségi tagja szerint az is elképzelhető, hogy ő maga is visszalép a saját körzetében, Budapest 5. számú választókörzetében. A többi részletről sajtótájékoztatón számolnak majd be péntek délután.