Egykori párttársa szerint Szávay mindent és az ellenkezőjét is képes képviselni

2018. DECEMBER 1., SZOMBAT A HORVÁT KORMÁNYFÕ MEGHÍVÁSÁRA HÉTFÕN EGYNAPOS MUNKALÁTOGATÁSRA ZÁGRÁBBA UTAZIK ORBÁN VIKTOR MINISZTERELNÖK. ÁDER JÁNOS KÖZTÁRSASÁGI ELNÖK TÁVIRATBAN FEJEZTE KI RÉSZVÉTÉT GEORGE H.W. BUSH VOLT AMERIKAI ELNÖK HALÁLA MIATT. A KDNP SZERINT NAGYON ALAPOS A GYANÚ, HOGY BRÜSSZEL NAGYON SOK MIGRÁNS SZÁMÁRA IGEN JELENTÕS ÖSSZEGEKET UTALT ÁT A MIGRÁNSKÁRTYÁKRA. FÖRDÕS ATTILÁT, VÁC FIDESZES POLGÁRMESTERÉT VÁLASZTOTTÁK A ZÖLD HIDAT TULAJDONLÓ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS ELNÖKÉNEK. AZ LMP FELSZÓLÍTJA A KORMÁNYT, HOGY ÁLLÍTSA LE A PAKS II. PROJEKTET MONDTA DEMETER MÁRTA ORSZÁGGYÛLÉSI KÉPVISELÕ. TARLÓS ISTVÁN FÕPOLGÁRMESTER SZERINT 2020 KÖRÜL VÁRHATÓ A BUDAPESTI ELEKTRONIKUS JEGYRENDSZER BEVEZETÉSE ECHO TV. KOVÁCS ZOLTÁN DECEMBER 1-JÉTÕL KORMÁNYBIZTOSKÉNT IS TEVÉKENYKEDIK A 2021-ES VADÁSZATI VILÁGKIÁLLÍTÁS SZERVEZÉSÉBEN. NOVÁK KATALIN: MÁR A KÉTGYERMEKES CSALÁDOK IS IGÉNYBE VEHETIK A 10 MILLIÓ FORINTOS KAMATTÁMOGATOTT HITELT. NEMZETI ÚTDÍJFIZETÉSI SZOLGÁLTATÓ: DECEMBER ELSEJÉN INDUL A 2019-ES ÉVES E-MATRICÁK ÉRTÉKESÍTÉSE. ÚJABB AFRIKAI SERTÉSPESTIS-MEGBETEGEDÉST ÉSZLELTEK ROMÁNIÁBAN JELENTETTE A NÉBIH. TOVÁBB CSÖKKENT A BÍRÓSÁGOK ÜGYHÁTRALÉKA MAGYAR HÍRLAP. MEGNYÍLT A CSALÁDSZERVEZETEK JÓTÉKONYSÁGI VÁSÁRA BUDAPESTEN A MILLENÁRIS PARKBAN. PÁRIZSBAN ÚJABB ÖSSZECSAPÁSOK VOLTAK A RENDÕRÖK ÉS AZ ÜZEMANYAGADÓ EMELÉSE ELLEN TÜNTETÕ "SÁRGA MELLÉNYESEK" KÖZÖTT, 194 EMBERT ÕRIZETBE VETTEK. A FRANCIA RENDÕRSÉG KÖNNYGÁZT ÉS VÍZÁGYÚKAT VETETT BE AZ ÜZEMANYAGADÓ EMELÉSE ELLEN TÜNTETÕ FRANCIA "SÁRGA MELLÉNYESEK" ELLEN. A FRANCIA RENDÕRSÉG TÁJÉKOZTATÁSA SZERINT LEGKEVESEBB 80-AN MEGSÉRÜLTEK, KÖZÜLÜK 16 RENDÕR. A "SÁRGA MELLÉNYESEK" TÖBB AUTÓT FELGYÚJTOTTAK, KIRAKATOKAT TÖRTEK BE, FOSZTOGATNI KEZDTEK ÉS BARIKÁDOKAT EMELTEK. ELFOGADHATATLAN AZ ERÕSZAK, FRANCIAORSZÁG VÁLSÁGA CSAK PÁRBESZÉDDEL OLDHATÓ MEG ÍRTA TWITTEREN ANNE HIDALGO PÁRIZS SZOCIALISTA POLGÁRMESTERE. NAGYSZABÁSÚ KATONAI PARÁDÉVAL ÜNNEPELTÉK BUKARESTBEN ERDÉLY ÉS A ROMÁN KIRÁLYSÁG "NAGY EGYESÜLÉSÉT". ROMÁNIA NYUGATI ELKÖTELEZETTSÉGE MELLETT TETT HITET KLAUS IOHANNIS ROMÁN ÁLLAMFÕ AZ ERDÉLY ÉS ROMÁNIA EGYESÜLÉSÉNEK CENTENÁRIUMI ÜNNEPSÉGÉN. A SZÁZ ÉVE TETT GYULAFEHÉRVÁRI ÍGÉRETEK BETARTÁSÁT KÉRI AZ ERDÉLYI MAGYAR NÉPPÁRT. A ROMÁN-MAGYAR VISZONYT RENDEZÕ ÕSZINTE, EGYENES, NYÍLT PÁRBESZÉDRE SZÓLÍTOTT FEL KÖZLEMÉNYÉBEN A MAGYAR POLGÁRI PÁRT. UKRAJNA MÁR SZÁZ 16 ÉS 60 ÉV KÖZÖTTI OROSZ FÉRFITÓL TAGADTA MEG A BEUTAZÁST A HADIÁLLAPOTTAL ÖSSZHANGBAN. AZ EURÓPAI UNIÓ 500 MILLIÓ EURÓ PÉNZÜGYI TÁMOGATÁS KIFIZETÉSÉT HAGYTA JÓVÁ UKRAJNA SZÁMÁRA. AZ EU-S TAGÁLLAMOK TÁMOGATJÁK AZ OLASZORSZÁGGAL SZEMBENI TÚZOTTDEFICIT-ELJÁRÁS MEGINDÍTÁSÁT A RÓMAI KORMÁNY KÖLTSÉGVETÉSI TERVEZETE MIATT. 7-ES ERÕSSÉGÛ FÖLDRENGÉS RÁZTA MEG PÉNTEKEN AZ ALASZKAI ANCHORAGE VÁROSÁNAK TÉRSÉGÉT, AZ ÁLLAM KORMÁNYZÓJA KATASZTRÓFAHELYZETET HIRDETETT. ELHUNYT GEORGE H.W. BUSH VOLT AMERIKAI ELNÖK, KILENCVENNÉGY ÉVES VOLT. LEGKEVESEBB 41 PALESZTIN MEGSÉRÜLT A GÁZAI ÖVEZET HATÁRÁNÁL TÖRTÉNT IZRAEL ELLENES TÜNTETÉSBEN. FRONTÁLISAN ÜTKÖZÖTT KÉT AUTÓ A 71-ES FÕÚT BALATONFÜRED ÉS ASZÓFÕ KÖZÖTTI SZAKASZÁN, TÖBBEN MEGSÉRÜLTEK. KÉT GYALOGOST ÜTÖTT EL EGY AUTÓ DUNAÚJVÁROSBAN, EGYIKÜK A HELYSZÍNEN ÉLETÉT VESZTETTE. ELFOGTAK A RENDÕRÖK EGY BRAZIL FÉRFIT, AKI 90 KOKAINKAPSZULÁT CSEMPÉSZETT MAGYARORSZÁGRA. KÉT AUTÓ ÜTKÖZÖTT A 22-ES FÕÚTON KISHARTYÁN BELTERÜLETÉN, KETTEN MEGSÉRÜLTEK. KÉT AUTÓ ÜTKÖZÖTT AZ 1-ES FÕÚTON PÉNTEKEN, ÓBAROK KÖZELÉBEN, EGY EMBER MEGSÉRÜLT. KIGYULLADT AZ ATV SZÉKHÁZÁNAK TETEJE PÉNTEK DÉLUTÁN, SENKI SEM SÉRÜLT MEG. IDÕSZAKOS ÚTLEZÁRÁSOKRA SZÁMÍTHATNAK AZ AUTÓSOK A 2-ES FÕÚT DUNAKESZI-GÖD SZAKASZÁN DECEMBER 3. ÉS 7. KÖZÖTT ÉJSZAKÁNKÉNT.