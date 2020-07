Egyetlen kalandparkot sem kellett bezárni

Néhány nyugat-európai ország gazdasága térdre esett-jelentette ki Orbán Viktor a Kossuth Rádióban. A miniszterelnök elmondta: van olyan tagállam amelyben annyira magas szintre emelkedik majd az államadósság, amelyik már az adósrabszolgaságot is megközelíti. 18 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel 4398 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Nincs újabb elhunyt, így az elhunytak száma változatlanul 596 fő, 3312-en pedig már meggyógyultak. A magyar polgárok hatalmas győzelmeként és a hazai baloldali, liberális politikusok súlyos vereségeként értékelte Deutsch Tamás, a Fidesz európai parlamenti delegációvezetője az unió következő hétéves költségvetéséről hozott döntést. Álinterjút közölt a DK-közeli Hírklikk Orbán Viktor miniszterelnökkel - erről ír az Origo. A Gyurcsány-párthoz köthető portál címlapján megtévesztő módon egy olyan írás található, amelyben a miniszterelnök bocsánatot kér a magyaroktól. Állandósítaná az ideiglenesen kijelölt biciklisávokat a főpolgármester - erről beszélt Karácsony Gergely az Inforádióban. A főpolgármesternek meg kellene tennie azt a gesztust, hogy megkérdezi a fővárosiak véleményét a kerékpárutakkal kapcsolatban - mondta a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója. Súlyos politikai vereséget szenvedett a magyarországi ellenzék azzal, hogy megállapodás született a brüsszeli csúcson- erről beszélt a Fidesz európai parlamenti képviselője a Hír TV Magyarország élőben című műsorában. Deutsch Tamás elmondta: a magyar balliberális EP képviselők több mint egy év óta azért küzdöttek, hogy a költségvetési javaslatban szereplő hazánknak jutó támogatás tovább csökkenjen. A gazdaságvédelmi akcióterv forrásainak közel fele már célba ért, ennek jelei a foglalkoztatás és a gazdaság erősödésében is érzékelhetők - mondta Palkovics László innovációs és technológiai miniszter. A szakképzésben tanulóknak is járhat jövő tavasztól a diákhitel a Gazdasági Kabinet javaslata szerint - közölte Varga Mihály pénzügyminiszter. Szeptembertől minden általános és középiskolás diák ingyen juthat hozzá a tankönyvekhez - közölte az Emberi Erőforrások Minisztériumának parlamenti államtitkára az M1-en. A koronavírus-járvány megmutatta, hogy a hazai mezőgazdaságnak és élelmiszeriparnak mekkora jelentősége van - jelentette ki Farkas Sándor, az Agrárminisztérium parlamenti államtitkára. A közeljövőben 30 milliárd forint értékű pályázati lehetőség nyílik a kertészeti ágazatnak, ezt egyebek mellett hűtőházra, osztályozó- és csomagolóberendezésekre lehet fordítani - jelentette be a mezőgazdaságért és vidékfejlesztésért felelős államtitkár. Az elmúlt évtizedben kétszeresére nőtt a fogyatékosügyi szervezetek állami költségvetési támogatása - közölte a miniszterelnök kiemelt társadalmi ügyekért felelős megbízottja a kormány Facebook oldalára feltöltött videóban. Idén három nagy területen is előrelépés történt a környezet védelmében - mondta a Fidesz frakcióvezető-helyettese a Facebookon. Böröcz László hangsúlyozta, számukra a környezet védelme nem merül ki üres jelszavakban, „mi felelősségteljesen cselekszünk hazánk, a Kárpát-medence megóvásáért”. Nyilvánosságra hozták az idei felsőoktatási felvételi ponthatárokat, ezzel eldőlt, hogy a több mint 91 ezer jelentkező közül az általános eljárásban hányan kerülnek be egyetemre, főiskolára. Bár Magyarország és Portugália sok tekintetben különbözik egymástól, mindkét ország érdeke a hatékony európai uniós Afrika-stratégia megvalósítása - mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Beiktatta hivatalába az Andrej Plenkovic vezette új, jobbközép horvát kormányt a zágrábi parlament. Módosításokat sürgetett az Európai Parlament a hosszú távú uniós költségvetés tervezetével kapcsolatban elfogadott határozatában. Lengyelország és Szlovénia a brüsszeli csúcstalálkozón elért kompromisszum gyors elfogadására szólítja fel az Európai Parlamentet – közölte a lengyel miniszterelnöki hivatal. Bojko Boriszov bolgár kormányfő átalakította jobbközép koalíciós kormányát, de a tüntetők követelésének ellenére nem hajlandó távozni a miniszterelnöki tisztségből. Meghaladta a 15,4 milliót a koronavírus-fertőzöttek száma a világon. A halálos áldozatok száma 632 ezer, a gyógyultaké pedig 8,7 millió a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem adatai szerint. Ukrajnában ismét nyolcszáz fölötti új koronavírus-fertőzöttet regisztráltak. Továbbra is gyorsuló ütemben terjed a koronavírus-fertőzés Romániában, ismét megdőlt az egy nap alatt diagnosztizált fertőzöttek rekordja. Egy nap alatt 170-en fertőződtek meg koronavírussal Ausztriában az egészségügyi minisztérium jelentése szerint. Újra kötelező lesz az arcmaszk viselése a zárt helyiségben zajló, több mint száz fős rendezvényeken Csehországban szombattól - jelentette be Adam Vojtech egészségügyi miniszter. Belgiumban folyamatosan nő az új fertőzöttek száma, a kormány újabb szigorításokat jelentett be. Oroszországban mérséklődött a fertőzöttek napi növekedése. Az igazolt Covid-19-fertőzöttek száma az elmúlt egy napban 5848-cal 795 038-ra emelkedett, ami 0,7 százalékos növekedés. A napi növekmény ezzel már negyedik napja marad hatezer alatt. Az amerikai szenátus elfogadta a 740 milliárd dolláros védelmi törvényjavaslatot, amely tartalmazza a konföderációs személyiségekről elnevezett katonai támaszpontok névváltoztatását is. Nem lesz republikánus elnökjelölt-állító konvenció a floridai Jacksonville-ben - jelentette be Donald Trump amerikai elnök. A Kínai Kommunista Párt irányvonalának megváltoztatására szólított fel az amerikai külügyminiszter. Peking felszólította Washingtont a délnyugat-kínai Csengtuban állomásozó amerikai konzulátus bezárására - adta hírül a CGTN kínai nemzetközi hírcsatorna. Görögország nem tűri, hogy megsértsék a szuverenitását, és minden szükséges lépést megtesz a saját védelmében - közölte Sztéliosz Pecasz görög kormányszóvivő Törökországnak a térségben található földgázlelőhelyek utáni kutatásával kapcsolatban. Teljes támogatásáról biztosította Görögországot és Ciprust Emmanuel Macron francia elnök és leszögezte: Brüsszelnek határozottan fel kell lépnie a Földközi-tenger keleti térségét érő provokációval szemben. Az olasz hatóságok szabálytalanságok miatt határozatlan időre lefoglalták az Ocean Viking hajót a szicíliai Porto Empedocle kikötőjében - közölte a hajót üzemeltető SOS Méditerranée civil szervezet. Szlovéniában 29 migránsra bukkantak a hatóságok egy furgonban, az északkelet-szlovéniai Ljutomer közelében - közölte a muraszombati rendőrség. Szünet nélkül érkeznek az emberekkel teli hajók Lampedusa szigetére, ahol kevesebb mint két nap alatt 956-ra emelkedett a számuk. Egy hamburgi bíróság kétévi felfüggesztett börtönre ítélt egy 93 éves férfit, egy náci koncentrációs tábor egykori őrét, aki az ítélet szerint bűnrészes volt 5230 ember meggyilkolásában. Huszonkilenc illegális bevándorlóra bukkantak a rendőrök egy román rendszámú kisteherautó rakterében a Békés megyei Tótkomlóson. A jármű vezetője és egy utas elmenekült - közölte a Békés Megyei Rendőr-főkapitányság. Átadta az olasz hatóság Magyarországnak azt a férfit, akit egy szentesi nő megölésével gyanúsítanak - közölte a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda. Még egyszer nem lehet elhalasztani a koronavírus-járvány miatt az eredetileg 2020-ra tervezett tokiói olimpiát. Ha a helyzet súlyosbodik, akkor törölni fogják a sportrendezvényt - jelentette ki a Magyar Olimpiai Bizottság elnöke a Magyar Nemzetnek. A világbajnoki bronzérmes Halász Bence 78 méter feletti eredménnyel nyerte meg a férfi kalapácsvetést a csehországi Pardubicében rendezett atlétikai versenyen. Négy éves eltiltást is kaphat az a két honosított ukrán birkózó, akik ellen jelenleg is eljárást folytat a Magyar Antidopping Csoport. Olejnyik Pavlo mintájában tiltott szert találtak, Asarin Roman pedig megtagadta a mintaadást.