Egyetért Magyarországgal az Olasz Liga abban, hogy hazánk nem kíván migránsokat átvenni más tagállamoktól + videó

Az illegális bevándorlás egyre súlyosabb problémákat okoz az olasz emberek hétköznapjaiban is. Milánóban vannak olyan utcák, ahol este már nem lehet kimenni, de bizonyos kerületekben napközben is egyre több hidzsábos nőt látni. A Liga EP képviselői ezért kampányt indítottak, mert szerintük a nőkre nézve fokozottan veszélyes az iszlám előretörése.

