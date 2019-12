A manapság látható kultúrharc nem más, mint a posztkommunista értelmiségi csoportok utóvédharca a Kádár-rendszerben megszerzett és a rendszerváltozás első két évtizedében gondosan őrzött hegemónia megtartásáért - mondta Kövér László a Magyar Hírlapnak. Az Országgyűlés elnöke hangsúlyozta, a háborúskodás színterei változóak: hol a médiában, hol az emlékezetpolitikában, a történelem értelmezésében, hol pedig az alkotóművészet terén üti fel a fejét a konfliktus. Lemondott parlamenti mandátumáról Gréczy Zsolt. A DK frakciószóvivője az ATV-ben azzal indokolta távozását: szeretné elkerülni, hogy botránya bármilyen módon terhelje pártját. Gréczy Zsoltról az utóbbi napokban jelentek meg pornográf fényképek. A Vadhajtások.hu szerint a képeket egy nőnek küldte el, aki emiatt zaklatással vádolta meg a DK-s politikust. Egyetért Gréczy Zsolt lemondásával Tordai Bence, a Párbeszéd országgyűlési képviselője. A politikus szerint, aki ilyen ügybe keveredik, annak el kell tűnnie a közéletből. Egymásnak feszül a 13. kerületben az MSZP és a Momentum. A konfliktus oka, hogy melyik pártot illeti Kerpel-Fronius Gábor főpolgármester-helyettes megüresedett képviselői pozíciója. A szocialisták a 13. kerületi népszerűségükkel érvelnek, ezzel szemben a Momentum azt mondja, hogy mivel a körzetben az ő jelöltjük nyert, Kerpel-Froniust egy másik momentumosnak kell váltania. Sokat változott a politika '89 óta, hiszen akkor még nem voltak jellemzőek azok a primitív durvaságok, amiket a mai ellenzék művel - mondta A nyolcas című műsorunkban a miniszterelnök-helyettes. Semjén Zsolt hangsúlyozta: abban az időben a baloldalnak volt egy karaktere, azonban mára feladtak minden logikai összefüggést. A miniszterelnök-helyettes hozzátette: pártja minden 30 évvel ezelőtti megnyilvánulása a mai napig vállalható. Továbbra is a Fidesz a legnépszerűbb párt, derül ki a Závecz Research idei utolsó felméréséből - a biztos szavazó pártválasztók 50 százaléka támogatja a kormánypártokat. Már 120 ezer család, körülbelül félmillió magyar ember otthonteremtését segítette a kormány október végéig a családi otthonteremtési kedvezménnyel - közölte az Emberi Erőforrások Minisztériuma. Széles alapokon nyugszik a magyar gazdasági növekedés - hangsúlyozta a Pénzügyminisztérium államtitkára a Magyar Nemzetnek. Banai Péter Benő jelezte: a kormány azzal számol, hogy a gazdaság fehérítésével jelentős többletbevételeket ér el. Bürokráciacsökkentést ígért kampányában Baranyi Krisztina, Ferencváros új polgármestere, ehhez képest egyre több saját emberét helyezi fontos pozícióba - derítette ki az Informátor. A magyar nyelv ápolása a határon túli magyarlakta területeken kiemelten fontos - mondta Keszi István, a Magyar Nyelvőr Alapítvány képviselője. Egy nagy balos átverési kísérlet része a Lengyelországot és Magyarországot érő jogállamisági kritikák - jelentette ki Szánthó Miklós a Hír Tv Bayer Show című műsorában. Az Alapjogokért Központ igazgatója szerint a kritikusok a saját liberális felfogásukat értik jogállamiság alatt. Szánthó Miklós hangsúlyozta: az egész világon nincs egy olyan államstruktúra, amelyet alapként lehet kezelni, azonban az európai balliberálisok ezt mégis megpróbálják számon kérni. Heteken belül kialakítja álláspontját a Fidesz az Európai Néppárti tagságról – mondta a párt európai parlamenti képviselője a Hír Tv Magyarország élőben című műsorában. Deutsch Tamás hozzátette: a márciusban felfüggesztett tagságot illetően Donald Tusk, az Európai Néppárt elnöke és Orbán Viktor tárgyalni fognak, ugyanakkor véleménye szerint pontot kell tenni a törénet végére. Politikai hibaként értékelte a Fidesz európai néppártbeli tagságának megkérdőjelezését Antonio Tajani, a pártcsalád alelnöke. A német kormány helyteleníti és a német belügyekbe való beavatkozásnak tartja azokat az amerikai intézkedéseket, amelyek szankcionálják az Északi Áramlat 2 földgázvezeték építésében részt vevő cégeket és azok csúcsvezetőit. Aláírták az orosz-ukrán megállapodási jegyzőkönyvet az orosz gáz Ukrajnán keresztüli, Európába irányuló tranzitjáról és az egymással szembeni követelések rendezéséről - közölte a Gazprom orosz gázipari vállalat. Az Európai Unió által támogatott líbiai parti őrség több mint 8000, Európa felé tartó migránst fogott el és szállított vissza Líbiába annak ellenére, hogy az illetők élete ott veszélyben van - közölte az ENSZ emberi jogi hivatala. Szlovéniában az év első tizenegy hónapjában 15 221 bevándorlót tartóztattak fel a hatóságok, ami 70,9 százalékkal több az előző év azonos időszakához képest - közölte a szlovén belügyminisztérium. Továbbra is a migrációt tartják a legaggasztóbb problémának az európaiak. Emellett a klímaváltozás elleni fellépést is egyre többen sürgetik - derült ki az Európai Bizottságnak az egész Európai Unióra kiterjedő felméréséből. Franciaország folytatni akarja a Száhel-övezetben zajló Barkhane fedőnevű nemzetközi terrorellenes hadműveletet - jelentette ki Emmanuel Macron francia elnök Abidjanban, ahol az Elefántcsontparton állomásozó francia katonákat látogatta meg. A francia katonák 33 terroristát „semlegesítettek” Maliban - közölte Emmanuel Macron francia elnök. Az Egyesült Államok keservesen megfizet, ha bírálni merészeli az észak-koreai kormányzatot az emberi jogok helyzete miatt - közölte a KCNA észak-koreai hírügynökség a phenjani külügyminisztérium szóvivőjére hivatkozva. Hszi Csin-ping kínai elnök telefonon beszélt Donald Trump amerikai elnökkel, és bírálta Washington beavatkozását a kínai belügyekbe, nevezetesen az Egyesült Államok negatív nyilatkozatait Tajvannal, Hongkonggal, Hszincsianggal és Tibettel kapcsolatban. Fatou Bensouda, a Nemzetközi Büntetőbíróság főügyésze bejelentette, hogy teljes körű vizsgálatot kíván nyitni a palesztin területeken elkövetett esetleges „háborús bűnök" ügyében, a vizsgálat mind az izraeliek, mind a palesztinok elleni vádakra kiterjed. Haszan Róháni iráni elnök felszólította Japánt, hogy tegyenek erőfeszítéseket az Irán nukleáris programjáról 2015-ben megkötött nemzetközi megállapodás megmentése érdekében. India-szerte már huszonegyen haltak meg az állampolgársági törvény módosítása elleni erőszakos tüntetéseken. Rabok közötti bandaháborúban meghaltak 18-an egy hondurasi börtönben, 16 elítélt megsebesült. Összehangolt rendőrségi akció keretében New York államban letartóztatták a hírhedt MS-13 nevű bűnbanda 96 tagját, a többi között gyilkossági összeesküvés, emberrablás, kábítószer-kereskedelem miatt. Az idei évben novemberrel bezárólag 31 688 ember lett gyilkosság áldozata Mexikóban, csak novemberben háromezren vesztették életüket erőszakos bűncselekményekben. A rendőrök és a katonák 225 jogellenesen Magyarországon tartózkodó külföldit tartóztattak fel és kísértek át az ideiglenes biztonsági határzáron pénteken. Elfogták azt a férfit, aki a bajai szennyvízcsatorna-hálózatba engedett bele nagyobb mennyiségű ismeretlen folyadékot - közölte a Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság. Lövésnyomokat találtak egy soproni bevásárlóközpont falán - közölte a Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság. Nem sérült meg senki, azonban az épület belsejében a vízvezeték megrongálódott, egy üzletben vízkár keletkezett. Az év végi ünnepek idején több forgalmas vonalon a megszokottnál sűrűbb járatindítást ígér a közösségi közlekedésben a Budapesti Közlekedési Központ. Berecz Zsombor bronzérmet szerzett a vitorlázók Finndingi hajóosztályának melbourne-i világbajnokságán. Férfi kosárlabda NB I: Falco-Vulcano Energia KC Szombathely - Atomerőmű SE 92:76 Bohus Richárd olimpiai A-szintet úszott 100 méter háton a Győrben zajló Scitec Openen. Huszonhárom magyar versenyző indul a 3. téli ifjúsági olimpián, amelyet január 9. és 22. között rendeznek Lausanne-ban.