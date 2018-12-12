2018. december 12.,
szerda, Gabriella napja

Egyetemisták segítik a vidéki iskolásokat

MTI, Hír TV

2018. december 12., szerda 10:20

Négy megye ötven településén indul el a társadalmi felzárkózást és érzékenyítést célzó Tanítsunk Magyarországért! program - mondta György László, az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) államtitkára szerda reggel az M1 aktuális csatornán.

Az államtitkár szerint a program 2019 szeptemberében indul Borsod, Szabolcs, Hajdú-Bihar és Baranya megyében. A célja pedig a kistelepülésen élő általános iskolások támogatása tanulmányaik sikeres elvégzéséhez, valamint az, hogy felkészítsék őket 8. osztály utáni életre. A 7. és 8. osztályos iskolásokat egyetemisták készítik fel majd, de középiskolások is bekapcsolódhatnak a programba mint mentorok - tette hozzá.

 

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