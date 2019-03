Az Európai Néppárt tagjaként szeretné megnyerni az európai parlamenti választásokat a Fidesz, hiszen értékrendileg és szervezetileg is hozzájuk tartozik, ezt Novák Katalin mondta a Hír TV Magyarország élőben című műsorában Földi- Kovács Andrea kérdésére. Az államtitkár beszélt arról is: sok újdonságot tartogat még a családvédelmi akcióterv.

A Magyar Nemzet Új szövetséget! című csütörtöki vezércikkében az olvasható: „a néppárt a szocialistákat és a liberálisokat választotta, nekik akar megfelelni. A Fidesznek egy útja maradt: az új szövetség útja. Orbán Viktor és a Fidesz lépjen ki az Európai Néppártból, és kössön szövetséget Matteo Salvinivel, az osztrák Szabadságpárttal, valamint a lengyel kormánypárttal! Ez ma Európa és a magyarság érdeke.”

„Nem nálunk pattog a labda, mi egyértelművé tettük, hogy az Európai Néppárthoz tartozunk, mind értékrendileg, mind szervezetileg, mi innen nem szeretnénk kilépni, mi az Európai Néppárt tagpártjaként szeretnénk ezeket a választásokat megnyerni, az Európai Néppárt számára, tehát azt szeretnénk, hogy ha az Európai Néppárt lenne Európa legerősebb politikai tömörülése a következő Európai Parlamentben is, lehetőség szerint még erősebb mint most, amihez érdemes olyan kampányt folytatni, amely szembeállítja az egyik és a másik oldalon lévőket – bevándorlást támogató és a bevándorlással szemben álló erők ütközetéről is szólnak ezek a választások” – fogalmazott az Emberi Erőforrások Minisztériumában család- és ifjúságügyért felelős államtitkára a Hír TV-ben.

Már holnap megjelenhetnek az akcióterv rendeletei

Beszélt arról is, sok újdonságot tartogat még a családvédelmi akcióterv. A tervek szerint már holnap megjelennek az akcióterv rendeletei, melyek tartalmazzák a részletszabályokat is, ráadásul az EMMI újabb elemeket is ismeretet. Az akcióterv több pontja már júliustól életbe lép, az igénylés feltételei a következő napokban lesznek nyilvánosak.

„Van 4 olyan pont, melynek hatályba lépése július 1-től esedékes. Az egyik a babaváró támogatás a fiataloknak nyújtott támogatás,ami kölcsönként indult, de 3 gyermek után támogatássá válhat. Akkor a CSOK-hoz kapcsolódó hiteleknek a bővítése. A jelzáloghitelek elengedésének a jelentős megemelése. 2. gyermeknél 1 milliót, harmadik gyermeknél 4 millió forintot fogunk elengedni. és bevezetünk egy autóvásárlási programot is a nagycsaládosoknak” – mutatott rá Novák Katalin.

A teljes beszélgetés: