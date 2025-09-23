Megosztás itt:

A nyugdíjasoknak befellegzett?

Az elmúlt hónapok nyilatkozatai és kiszivárgott belső információk alapján a Tisza Párt a nyugdíjasokat nem szövetségesként, hanem ellenségként kezeli. Erre utal többek között a párthoz köthető Raskó György kijelentése, miszerint a Tiszának kedvez, ha a következő választásokig százezres nagyságrendben „kiesnek” az idős, fideszes szavazók. A Tisza vezetője, Magyar Péter, a Hősök terén tartott tüntetés után „büdös szájú” támogatókról beszélt, amivel tovább élezi a feszültséget az idősekkel.

A brüsszeli érdekek győzedelmeskednek

A Tisza Párt programjában nemcsak a nyugdíjasok számára létfontosságú 13. havi nyugdíj és a rezsicsökkentés eltörlése szerepel, hanem a vállalkozásokra is lesújtó adóemelések. A párt EP-képviselői, Gerzsenyi Gabriella és Lakos Eszter is szavazataikkal támogatták a rezsicsökkentés megszüntetését az Európai Parlamentben. Ez a lépés azt bizonyítja, hogy a Tisza Párt a brüsszeli érdekeket a magyar emberek érdekei elé helyezi.

A vállalkozások és a kisbefektetők is pórul járnának

A nyugdíjasokat érintő tervek mellett a Tisza Párt a vállalkozásokra is lesújtana. A jelenlegi 9%-os társasági nyereségadót 25%-ra emelnék. A Tisza Párt adópolitikai vezetője, Kármán András szerint Magyarország adóparadicsommá vált az alacsony adókulcs miatt, ami vonzza a külföldi cégeket. Az adóemelés mellett a teljes magyar támogatáspolitikát is felülvizsgálnák. Ez a lépés komolyan veszélyeztetné a magyar kis- és középvállalkozásokat.

A Tisza Párt a progresszív adózás bevezetését is tervezi, ami a tőkejövedelmekből származó adókulcsokat is az egekbe emelné. Ez azt jelentené, hogy a havi néhány tízezer forintot megtakarító magyaroknak is le kellene mondaniuk a jelenlegi kamatadómentes befektetésekről. Ez a terv egyértelműen a magyar emberek megtakarításai ellen irányul, ahelyett, hogy ösztönözné azokat.

A Tisza Párt látszólagos ígéretei mögött tehát egy olyan program rejlik, ami súlyos áldozatokat követelne a magyar emberektől és egyertémeűen a brüsszeli akaratot hajtaná végre.