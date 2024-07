Egyelőre úgy tűnik, hogy nem lesz szükség nemzetközi elfogatóparancsra a hírhedt karateedzővel szemben

A hatóságok kétszer idézik be a külföldön tartózkodó személyt, ha egyik megkeresésre sem reagál és nem jelenik meg, akkor a rendőrség nemzetközi elfogatóparancsot ad ki – hangsúlyozta az ügyvéd. Ebben az esetben a hatóságok együttműködnek az Interpollal, ők pedig vörös jelzést tesznek az adott személyre: ha bárhol igazoltatják, „már küldik is haza”. Az idézés kétszer írásban vagy egyszerűsített szóbeli idézéssel valósulhat meg, ami telefonon történik, ezt az olyan esetekben alkalmazzák, amikor az eljárás alatt lévő személy külföldön tartózkodik.

