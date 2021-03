Egyedülálló a hazai családpolitika

– Az elmúlt tíz év egyik legfontosabb hozadéka, hogy megmutatta, a pozitív családpolitka is hatással van a házasságok és a gyermekek számának alakulására, nemcsak a negatív – mondta a Magyar Nemzetnek Kardosné Gyurkó Katalin. A Nagycsaládosok Országos Egyesületének (NOE) elnöke a többi között beszélt a kormány támogatásairól, a válságkezelésről és a családi pótlék emelésének kérdéséről is. Mindezek mellett jelezte: ki kell mondani, hogy családban gondolkodni a legteljesebb mértékben európai gondolat.

– Az idén meghaladta az öt százalékot GDP-arányosan a családtámogatásokra fordított összeg Magyarországon. Hazánk ezzel világelső. Hatalmas összegről van szó, mintegy 2600 milliárd forintról. Mi a tapasztalata családanyaként és az egyesület elnökeként, mit éreznek ebből a családok?

– Ahogy más emberi közösség, a család sem egyforma, így mindenkinél máshova esnek a fókuszok. Épp ez adja ennek a támogatási rendszernek az erejét. Az, hogy figyel a különféle életciklusokra. Korábban úgy mondtuk, hogy immár egy valódi családi életpályamodell épült ki, amely az otthonteremtéstől a gyermekvállaláson, a család-munka egyensúlyán át a már meglévő otthonok felújításáig érinti a családokat. Sőt, már a nagyszülőket is megszólítja, ahogy a tanulásban is segíti az édesanyákat. Így amikor valaki végre saját otthonba költözhet vagy fel tudja azt újítani, esetleg meg tudja vásárolni azt az autót, amelyben végre elfér az egész család, ezek nagyon kézzelfogható módon jelenítik meg a támogatásokat. Az adókedvezmények például nem ennyire megfoghatók, de mindenképp érződik, hogy többet vagy jobb minőséget tud valaki vásárolni a gyermekeinek. Végül is a támogatási rendszer célja, hogy kialakuljon az a biztonságérzet, az a jövőbe vetett bizalom, ami nélkül – mint azt láttuk az elmúlt évtizedekben – kevésbé vállalnak családot, gyermeket az emberek.

Az elmúlt tíz év egyik legfontosabb hozadéka, hogy megmutatta, a pozitív családpolitika is hatással van a házasságok és a gyermekek számának alakulására, nem csak a negatív.

A társadalom immunrendszerét a családok biztosítják, ezért is fontos, hogy ezek a támogatások időtállók legyenek.

– Melyik elemét emelné ki a támogatásoknak, melyik adja a legnagyobb segítséget?

– Furcsának tűnhet, de a pandémia harmadik hullámának idején a törlesztési moratóriumot emelném ki, mert ez, párosulva a többi támogatási formával, a családok legalapvetőbb létbiztonságát segít megőrizni. Gondoljunk bele, hogy ez több tízezer forintot vagy még többet hagy a családoknál, amit olyan célokra költhet, amelyek fontosabbak neki. Emlékszem még a 2008-as időszakra, amikor nagyon sok család bomlott fel a válság és a segítség elmaradása következtében.

– Van olyan eleme a támogatásoknak, amelyen változtatna?

– Elsőként az egyszerűsítés jut eszembe. Nagyon sokan tudnának jobban tervezni, ha átlátnák, mire is jogosultak az adott élethelyzetükben. Egy olyan internetes oldal, ahol az alapinformációk és célok megadásával bárki kikereshetné, hogy mire jogosult, biztosan növelné a komfortérzetet. Ma ugyanis az a szerencsés helyzet van, hogy a különféle támogatási formák a sokrétűségük miatt nehezebben átláthatók.

Több pénz jut a gyermeket vállalóknak és a gyermekeket nevelőknek – mondta a NOE elnöke Fotó: Bach Máté

– Az ellenzék mindennapos kritikája a családtámogatással kapcsolatban, hogy a kormány nem emeli a családi pótlékot. Erről mi a véleménye?

– A Nagycsaládosok Országos Egyesület megalakulása óta együttműködést ajánlott a mindenkori kormányoknak. Immár 34 éve. Mi nem politikai alapon, hanem családvédelmi alapon szerveződtünk és eszerint is működünk a mai napig. Voltak kormányok, amelyek elutasították az együttműködést, és voltak, amelyek elfogadták. A mostani kormány az utóbbiak sorába tartozik. Hiszem, hogy a jelenlegi kormányzati családpolitika történelmi jelentőségű és Európában is egyedülálló. Sehol máshol nincs például a gyermeknevelést ilyen mértékben elismerő rendszer, mint nálunk. Nagyon fontos lenne, ha a politika számára úgynevezett nemzeti minimum lenne, hogy a családtámogatások kiszámíthatóságát megőrzik, azaz nem vonnak vissza már elfogadott támogatási formákat és törekszenek a folyamatos bővítésre az igényeknek megfelelően. Való igaz, a családi pótlék nem emelkedett, de talán nem is érdemes a családtámogatási rendszer egy elemét külön szemlélni, hiszen annak megítélése és a családok közérzete is attól függ, hogy milyen támogatási környezetben vizsgálódunk.

Amit biztosan el lehet mondani, az az, hogy a családoknak összességé­ben kézzelfoghatóan javult a helyzete, családbarátabb lett a „klíma”. Számomra egyértelmű, hogy több pénz marad a családoknál, s ezzel több forrás jut a gyermeket vállalóknak és a gyermekeket nevelőknek.

– A koronavírus-járvány miatt nehéz időket élünk. Milyen jelzések jutnak el az egyesülethez, hogyan tudnak segíteni a tagjaiknak?

– A NOE egy nagyon összetartó, egymást ismerő közösség, mindamellett hogy nagyon sok az új tagunk, immár tizenötezer család, mintegy hetvenezer ember. Folyamatosan támogatjuk egymást, ugyanakkor, mint mindenhol, vannak nehéz helyzetek, amikor nagyobb segítségre van szükségünk. Ezért nálunk szinte automatikusan jönnek a jelzések. Ez teszi lehetővé, hogy visszajelzéseinkkel segítsük a döntéshozók munkáját, s így a családokat. Emellett pedig több önálló kezdeményezésünk is van. Ilyen az Angyali Csomagküldő Szolgálat, melyen keresztül bárki, a számítógépe előtt ülve, biztonságos körülmények között tud segíteni a családoknak. Hálásak vagyunk, mert több cég is megkeresett bennünket, hogy felajánlja a támogatását, és mi is fokoztuk adománygyűjtő tevékenységünket. Ennek köszönhetően élelmiszereket, tisztasági szereket, könyveket és ruhákat is tudtunk biztosítani. A harmadik hullámra fókuszálva felmértük, hogy mely településeken van arra lehetőség, hogy az önkénteseinkkel támogassuk azokat a bajba jutott családokat, akik nem tagjaink. Nagyon boldog vagyok, mert a veszélyek ellenére hetven településen – köztük több fővárosi kerületben, megyeszékhelyeken, városokban és kisebb helyeken is – vállalták a helyi NOE tagjai, hogy segítenek másoknak. Egyrészt a bevásárlás, ügyintézés, gyógyszerkiváltás, másrészt adományok, illetve online korrepetálás, tanulópárok biztosításával. A települések listája a Noe.hu oldalon megtalálható, akik ott élnek keressenek bennünket a noesegit@noe.hu címen. Ezt azért tartom fontosnak, mert szeretnénk ezzel is megköszönni, hogy a társadalom ennyire támogatja a családokat, köztük bennünket, nagycsaládosokat is, és ezzel is meg akarjuk mutatni, hogy lehet ránk számítani a bajban.

– A NOE alapszabályában olyan célok szerepelnek, mint a nevelés az élet és az anyaság tiszteletére, a házasságért és a jövő generációért érzett felelősség erősítése, a nagycsaládok érdekeinek képviselete és szolgálata. Hogy látja, mennyire fontosak ma ezek az értékek? Ha körbenézünk a világban, akkor azt látjuk, hogy ma már az sem evidens, hogy a férfi férfi, a nő nő.

– Azt gondolom, hogy amikor azt mondjuk, hogy a világban erről másként gondolkodnak, már nem az általunk is megélt családkép a mainstream, akkor nagyon nagyot tévedünk. Ne csapjuk be se önmagunkat, se azokat, akik elhiszik, hogy többen vannak, akik úgy gondolják, hogy mindezek az evidenciák már nem érvényesek vagy menők. Nem szabad összetéveszteni a hangerőt és a sokak hangját. Mi vagyunk a main­stream, ezért meg kell ugyan szólalnunk, sőt minél többször és minél több helyen, de nem kell kiabálnunk, hiszen nem mi akarjuk megváltoztatni az emberek gondolkodását, mert az szerintünk helyes. Friss, Európában végzett felmérés bizonyítja, hogy a kontinens polgárainak túlnyomó többsége tiszteletben tartja az evidenciákat. Európai szinten az átlag 91 százalék, ami nagyon egyértelmű családpártiságot mutat. Még Hollandiában is csak 13 százalék azok aránya, akik szerint nem fontos a család.

Vagyis az európaiak családban gondolkodnak, s ezt ki kell mondanunk: családban gondolkodni a legteljesebb mértékben európai gondolat.

– Milyen tervekkel vágott neki ennek az évnek az egyesület?

– A legfontosabb, hogy július 9. és 11. között meg tudjuk rendezni a tavaly a pandémia miatt elmaradt X. Európai családkongresszust, amelynek mottója: A fenntarthatóság bölcsője a család. Rendkívül fontosak ezek a kérdések, hiszen gyermekeink jövőjéről van szó. E témában is hallatszanak fals hangok, amelyekre érdemes reagálnunk. Ezt meg is tettük, amikor kellett, de ezek a kérdések újra és újra felmerülnek, nekünk pedig meg kell válaszolnunk őket. Ráadásul mind a fenntarthatóság, mind pedig a klímavédelem területén a nagycsalád nagyon jól áll, könnyű érvelnünk. Egy tavalyi kutatás szerint jóval az átlag fölött vagyunk környezettudatosak. A kongresszust Keszthelyen tartjuk, ahova tényleg a világ minden tájáról várunk érdeklődő családokat és szakmai előadókat. Így terveink szerint lesznek előadók Olaszországból, az Egyesült Államokból, de még Ázsiából is. Az ENSZ és más nemzetközi szervezetek képviselőit is meghívjuk, de reményeink szerint vendégünk lesz Dubravka Šuica, az Európai Bizottság demokráciáért és demográfiáért felelős alelnöke is.

Magyar Nemzet