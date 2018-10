Egy Volner vezette Jobbikba visszatérne a Mi Hazánk?

Nem kívánta kommentálni a pénteki frakcióülés fejleményeit a Jobbik elnöke. Ander Balázs kivételével a 25 fős frakció minden tagja jelen volt a több mint 5 órás tanácskozáson, amin végül Volner János kizárása mellett döntöttek.

„A frakció 17 igen, 4 – puskáznom kell – nem és 3 érvénytelen szavazattal amellett döntött, hogy engem a Jobbik frakció kizár a soraiból” – közölte Volner János.

Volner János mellett nemmel szavazott Apáti István és Fülöp Erik is, ők rögtön be is jelentették, hogy az alelnökkel együtt elhagyják a párt frakcióját. A negyedik nem szavazat egyelőre nem tudni kitől érkezett, a szavazás ugyanis titkos volt. A frakcióülés után gyors elnökségi ülést is tartottak.

„Ezen az elnökségi ülésen pedig az a döntés született, hogy etikai eljárást kezdeményez az elnökség Volner Jánossal szemben az elmúlt három hónapban tanúsított tevékenysége miatt, e mellett pedig felszólítja arra, hogy adja vissza a mandátumát” – ismertette Jakab Péter, a párt szóvivője.

Ennek határideje szombat déli 12 óra volt.

„A mandátumunkat, tekintettel arra, hogy a Jobbik letért az eredeti irányról, ezúttal nem adjuk vissza. […] Nem lehetek biztos benne, hogy a helyemre nem olyan képviselők fognak ülni, akik a baloldallal kokettálnak és a baloldal felé tolnák a Jobbikot. […] Mind a két képviselőtársam kifejezte azt a szándékát, hogy ők sem szeretnék a mandátumukat a Jobbiknak visszaadni, tekintettel arra, hogy a Jobbikot már nem tartjuk nemzeti pártnak” – nyilatkozta szombat kora délután Volner János a Hír TV-nek.

Volner János, aki a Jobbiknak továbbra is tagja, sőt alelnöke is, ismét leszögezte: tovább küzd a Jobbikért és rendkívüli tisztújításon venné át a párt vezetését.

A korábban a Jobbikból kivált Mi Hazánk Mozgalom alelnöke közben nem zárta ki, hogyha Volner János lesz a Jobbik elnöke, akkor visszatérnének az anyapártba.

– Mi van abban az esetben, hogyha ez a küzdelme sikerrel jár, és mondjuk Volner János lesz a Jobbik elnöke? Akkor lehet-e arról szó, hogy a Mi Hazánk tér vissza a Jobbikba?

– Ez mindenképpen egy új helyzetet teremtene, amit akkor kell mindenképpen megvitassunk. A pártok mindenesetre csak eszközök azoknak a céloknak az elérése érdekében, amelyeket Pongátz Gergely illetve újabban Pongrátz Andrással lefektettünk az alapító nyilatkozatunkban.

– Ezt lefordíthatom úgy, hogy nem zárja ki?

– Mindenről beszélni lehet. A pártot csak eszköznek tekintjük – nyilatkozta Novák Előd, a Mi Hazánk Mozgalom alelnöke.

A Mi Hazánk Mozgalomnak Dúró Dóró személyében már van egy országgyűlési képviselője, őt májusban zárták ki a Jobbik-frakcióból, így a most távozókkal együtt már 4 volt jobbikos képviselő dolgozik függetlenként. Ha még egy képviselő csatlakozik hozzájuk, akkor akár önálló frakciót is alakíthatnak az Országgyűlésben, erről azonban minkét fél úgy nyilatkozott, hogy korai még erről beszélni.