Egy vipera is előkerült a nagykállói közgyűlésen kirobbant verekedésben + videó

A 24.hu cikkében többek között erről írtak: "Juhász polgármester hűteni próbálta az indulatokat, és közölte, szerinte ez nem olyan súlyos vád, ráadásul az idő múlása úgyis bizonyíthatja, ha a vádat igazságtalanul kapta az érintett. A polgármester épp azt ecsetelte, hogy “a cigányság nem elvetemült Nagykállóban, mert az elmúlt 10-15 év alatt sokat javultunk”, amikor az közönség soraiból felállt egy, a testület álláspontját támogató férfi, és azt kérdezte: Kinek az arcát fogod leszakítani?

Ezután gyorsan elfajult a vita, egyre hangosabb lett a szóváltás, majd egy ponton a roma társaság nekiesett a férfinak, akit egyszerre többen is ütni és rugdosni kezdtek.A férfi a rövid roham után elővett a zsebéből egy viperát, hogy viszonozza az ütéseket, de ekkor a jelenlevők útját állták, és szétválasztották őket."

Fotó: képernyőfotó