2018. január 14.,
vasárnap, Bódog napja

Egy vadászat kellős közepébe keveredtek közmunkások Zalában

Hír TV

2018. január 14., vasárnap 12:30, frissítve: vasárnap 13:13

A közmunkások a Zala megyei Miháld gyümölcsösében dolgoztak, amikor kutyacsaholást és lövéseket hallottak. Nagyon megijedtek, és a munkavezetőjük szerint komoly veszélyben is voltak. A vadászatról a faluban szinte senki nem tudott, bár a hajtók vezetője azt mondta, minden hatóságnak időben és szabályosan leadták a vadászat tervét. Szerinte egyébként a fegyveresek a közmunkásoktól körülbelül 1 kilométerrel arrébb voltak, és senki nem volt veszélyben. Azt nem tudni, indul-e vizsgálat az ügyben.

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