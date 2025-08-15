Egy ukrajna-szakértő szerint a magyar miniszterelnök orosz oligarchák befolyása alatt áll + videó

Nyíltan támadták a magyar kormányfőt az ukrán állami Freedom tv-ben. A csatorna egyik műsorában Maria Geletij, a USAID ukrajnai programjának vezetője azt mondta, orosz oligarchák befolyása alatt áll a magyar miniszterelnök, Magyarország pedig Moszkva fióktelepeként működik. Hozzátette, Magyarország akár a szavazati jogát is elveszítheti az Európai Unióban, ha nem úgy viselkedik, ahogy Brüsszel és Kijev elvárja.
