Egy újabb tanúvallomás borzolja a kedélyeket Lakatos Márk botrányában

A tanú a lap beszámolója szerint a rendőröknek elmondta, olyan értesülések jutottak el hozzá, hogy a stylist több fiatalkorú gyereknek is fizetett szexuális szolgáltatásért cserébe. A vallomásban emellett az áll, hogy egy olyan, korábban Németországban dolgozó férfi osztott meg információkat a tanúval, akinek 16 éves rokonát is kiszervezték állítása szerint Lakatoshoz, sok évvel ezelőtt.

Ez a férfi a tanúnak arról is beszélt, hogy egy alkalommal telefonon hívta őt Lakatos Márk, és rajta keresztül próbálta elérni fiatal rokonát, akit „fenyegetően szeretett volna számon kérni”, mivel Lakatos szerint a fiú átverte: anélkül lépett le tőle tízezer forinttal, hogy „megdolgozott volna” a pénzért. Miután letették a telefont, a férfi elkezdte faggatni fiatal rokonát, aki mindent elmondott a kapcsolatukról. A fiú szerint volt olyan eset is, hogy Lakatos lakásán elfogyasztottak egy pohár italt, majd a stylist a fiút elküldte zuhanyozni, akit ezek után Lakatos orálisan elégített ki.

Lakatos Márk mindezek mellett pénzt ígért a fiatalembernek, ha be tud mutatni más fiúkat is neki – olvasható a vallomásban, amiben az is szerepel, nem kizárt, hogy Lakatosnál a szexuális cselekményekről felvételek készültek, valamint, hogy „Lakatos Márk körül ez már 16 éve zajlódott, mármint, hogy gyerekeket szállítanak neki”.

A vallomásban a tanú általánosságban beszélt több gyerekről is, akiket kiközvetítettek nem egy embernek, ráadásul az egyik fiút sanyargatták, meg is alázták a kiközvetítői.

Zajlanak a kihallgatások

Az ügyben folyamatosan zajlanak a tanúkihallgatások, a Magyar Nemzet korábbi értesülésünk szerint nemrég egy, más ügyben eljárás alatt álló, jelenleg is börtönben lévő férfit is kihallgattak a nyomozók. Azt egyelőre nem tudni, hogy az illető mit mondott, de nyilvánvalóan releváns információi lehetnek a Lakatos-ügyről, ha szükségessé vált a tanúkénti meghallgatása.

Korábban a hatóság már kihallgatta a homoszexuális stylist botrányát kirobbantó Ábrahám Róbert újságírót, a vélt sértettet, illetve volt nevelőjét is, akinek először mesélte el az egykori állami gondozott fiú a történteket. Később egy másik nevelőt is meghallgattak, aki megerősítette a többi tanú vallomását. A Magyar Nemzet úgy tudja, az egyik tanúvallomásban azt az embert is megnevezték, aki kiközvetíthette a fiút Lakatoshoz.

Fotó: Képernyőfotó (YouTube)