Egy Tisza szimpatizáns tanár óvodás kortól érzékenyítené a gyermekeket + videó

Már egészen óvodás kortól érzékenyíteni kellene a gyerekeket a magát Tisza szimpatizánsnak valló tanár szerint. A pedagógus is részt vett a szombati Budapest Büszkeség menetén, ahol azt is bevallotta, hogy az ő iskolájában működik a gyermekek érzékenyítésére irányuló program.

Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója: "Ezek a videók amik ugye napvilágot láttak, ezek azt mutatják, hogy van egy liberális mély állam ugyanúgy ahogy egyes nyugati országokban is van, ugyanúgy ahogy Brüsszelben is van, Magyarországon is van egy ilyen liberális mély állam, ami azt gondolja, hogy ő a törvények felett áll és ő a saját kénye kedve szerint gender érzékenyítést végezhet tulajdonképpen eltitkolva a szülők elől azt, hogy mi történik. Szerintünk ez elfogadhatatlan."

A politikus hozzátette: fontos gyermekvédelmi szempont a gender ideológiákkal szembeni védekezés.