2018. április 14.,
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Egy tanyán csaptak le a dílerekre

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2018. április 14., szombat 08:49, frissítve: szombat 08:54

Drogdílereket fogtak el egy gyulai tanyán. A két férfi a gyanú szerint 2017-től kereskedett a kábítószerrel a Békés megyei városban.

A nyomozók a házkutatáskor egy 108 tőből álló kábítószer-ültetvényt, valamint eladásra összekészített és becsomagolt marihuánát foglaltak le. Öt embert hallgattak ki gyanúsítottként, közülük három rendszeresen vásárolt drogot. A két kábítószer-kereskedelemmel gyanúsított férfi őrizetbe került.

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