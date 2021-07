Egy parkolóban tört-zúzott

Mi Magyarországon úgy gondoljuk, hogy a gyermekek szexuális nevelésének joga kizárólag a szülői házra tartozik - közölte Varga Judit igazságügyi miniszter. A Fidesz és a KDNP nem enged a liberális hálózat politikai nyomásgyakorlásának, akik ránk akarják erőltetni saját világnézetüket - mondta a KDNP frakciószóvivője. Nacsa Lőrinc szerint a szülők dolga és felelőssége eldönteni, hogyan nevelik gyermekeiket. Újabb 44 magyar állampolgárnál mutatták ki a koronavírus-fertőzést, az elmúlt napon senki sem hunyt el a betegség következtében. Több mint 5,5 millió embert oltottak be Magyarországon, közülük 5 145 484-en már a második adag vakcinát is megkapták. A koronavírus delta variánsának terjedése miatt elengedhetetlen, hogy azok a 60 év felettiek, akik még nem oltatták be magukat megtegyék ezt – mondta Békássy Szabolcs országos háziorvosi kollegiális vezető Magyarország élőben című műsorunkban. Újabb hét olyan jogszabályt fogadott el a kormány, amely lehetővé teszi, hogy a magyar gazdaság Európában a leggyorsabban induljon újra - közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. Megvan az esélyünk az 5,5 százalékos GDP-bővülés elérésére, így csaknem másfél millió szülő kaphat adó-visszatérítést - mondta Izer Norbert államtitkár. A vártnál több cég jelezte beruházási szándékát, ezért megduplázzák a Nagyvállalati beruházási támogatás idei keretösszegét, 25 milliárd forintról 50 milliárd forintra - jelentette be Varga Mihály pénzügyminiszter. Ötvenmilliárd forintos keretösszeggel újabb pályázatot hirdettek kisebb kertészeti üzemek technológiai megújítására - jelentette be Nagy István agrárminiszter. „Fontos, hogy megszólítsuk a diaszpórában élő gyermekeket, kialakítsuk, megőrizzük és erősítsük bennük a magyar identitástudatot” - hangsúlyozta Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára. Az EP balliberális többsége határozatot fogadott el Magyarország ellen a magyar gyermekvédelmi törvény miatt. Győri Enikő, a Fidesz EP-képviselője Magyarország élőben című műsorunkban elmondta, hisztérikus volt a pedofil törvény fogadtatása. Nem szakmai síkon, hanem politikai alapon zajlik a vita az Európai Parlamentben - mondta ifj. Lomnici Zoltán, a Századvég jogi szakértője Magyarország élőben című műsorunkban. Andrej Babis cseh kormányfő közölte, nem írja alá az EU-vezetők felhívását a magyar gyermekvédelmi törvénnyel kapcsolatban. A koronavírus-fertőzöttek száma 185,5 millió, a halálos áldozatoké több mint 4 millió világszerte. A Pfizer koronavírus elleni vakcinájának harmadik adagja fokozhatja a védelmet a vírus delta variánsa ellen - jelentette be a cég tudományos vezetője. Ukrajnában egy nap alatt mintegy hatszáz új koronavírusos beteget jegyeztek fel. Spanyolország biztonságos célpont a turisták számára annak ellenére, hogy újra emelkedik a koronavírus-fertőzöttek száma - mondta Reyes Maroto turizmusért felelős spanyol miniszter. Az ausztrál hatóságok tovább szigorítottak a koronavírus-járvány miatti korlátozásokon Sydneyben, miután 44 új esetet regisztráltak, a legtöbbet azóta, hogy a múlt hónapban újra felütötte fejét a járvány a városban. Az egészségügyi ellátórendszer összeomlására figyelmeztetett a koronavírus-fertőzés gyors terjedése miatt egy tunéziai politikus. Az afganisztáni tálibok azt állították, hogy elfoglalták a legfontosabb határállomást Irán felé: a nyugati Herát tartományban lévő Iszlám Kalát, miközben országszerte folytatódott a felkelők támadása. Augusztus 31-én lezárul az Egyesült Államok katonai szerepvállalása Afganisztánban - jelentette be Joe Biden amerikai elnök. Aggodalmát fejezte ki az Egyesült Államok védelmi minisztériumának szóvivője az Irakban és Szíriában szolgálatot teljesítő amerikai diplomatákat és katonákat nemrég ért támadások miatt. Két amerikai és tizenöt kolumbiai állampolgárt tartóztattak le a haiti hatóságok a Jovenel Moise elnök elleni merénylet miatt. Donald Trump volt amerikai elnök beperelte a Facebook, a Google és a Twitter, illetve a három internetes óriásvállalat vezérigazgatóját, amiért szerinte jogellenesen letiltották a fiókjait. Többen életüket vesztették egy lezuhant kisrepülőgép fedélzetén Svédországban. Meghalt egy motoros Hatvanban, miután a járművével villanyoszlopnak csapódott. Meghalt egy férfi, aki autójával árokba csapódott Misefa határában. A Dunába hajtott egy autós Budapesten, a soroksári komp Csepel-szigeti rámpájáról. Hárman megsérültek Szedres közelében, ahol kamionnal ütközött egy személyautó. A heves zivatarok veszélye miatt másodfokú riasztást adott ki az ország középső területeinek több járására az Országos Meteorológiai Szolgálat. A hétvégén rendezik a 36. Telekom Vivicittá városvédő futást, emiatt jelentős változásokra és korlátozásokra kell készülni Budapesten, kiemelten a Margitszigeten, az Árpád hídon, a Margit hídon és a budai rakpartokon. Labdarúgó Konferencia-liga: FC Inter Turku (finn) - Puskás Akadémia FC 1:1; MOL Fehérvár FC - Ararat Jereván (örmény) 1:1 A moszkvai maratoni kajak-kenu Európa-bajnokság nyitónapján egy arany-, valamint két-két ezüst- és bronzérmet szereztek a magyarok. Betlehem Dávid ezüstérmet szerzett 1500 méter gyorson a Rómában zajló junior úszó Európa-bajnokságon. Japán nézők sem lehetnek a július 23-án kezdődő tokiói olimpia versenyein - jelentették be a szervezők.