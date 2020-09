Egy nap alatt három alagutat találtak Bács-Kiskunban

365 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel 6622 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 3 idős beteg, az elhunytak száma így 619 főre emelkedett, 3903-an már meggyógyultak. Folyamatosan emelkedik az új koronavírus-fertőzöttek száma Magyarországon, és az látszik, hogy most inkább a fiatalok körében terjed a vírus - közölte Müller Cecília országos tisztifőorvos. A koronavírus-járvány második hullámában a magyar gazdaság korábban látott részleges leállását kell megakadályozni, és ehhez az egyik legjobb eszköz a határokon életbe léptetett korlátozó intézkedések sorozata - mondta a külgazdasági és külügyminiszter. Debrecen élelmiszerpiacai után a város kulturális intézményeiben is kötelezővé tették a szájmaszk viselését - jelentette be a város polgármestere. Álságos az időjárásra és az iskolakezdésre fogni azt a dugót és közlekedési káoszt, amit Karácsony Gergely körúti kerékpársávjai okoztak - jelentette ki a BKK igazgatóságának fideszes tagja. Wintermantel Zsolt a Kossuth rádióban azt mondta: a nagykörúti autós sávok megfelezése egy nagyon rossz emberkísérlet a főpolgármester részéről, az akció rendkívül sokat ártott a kerékpáros közlekedés ügyének is. Habár a Demokratikus Koalíció politikusai március óta folyamatosan gazdasági katasztrófáról kommunikálnak, júliusban mégis 218 ezerre esett vissza a munkanélküliek száma - írja a Magyar Nemzet. Nőiségében és erkölcseiben is támadta facebook bejegyzésében a Fidesz-KDNP borsodi jelöltjét Hódmezőváráshely polgármestere - írja a Promenád. Márki-Zay Péter Koncz Zsófia jelölésével kapcsolatban azt írta: a nagyobbik kormánypárt szegénységi bizonyítványa az, hogy csak az elhunyt képviselőnek a lányát tudta indítani ebben a körzetben. Kizárták a Jobbik kaposvári választókerületi elnökét a pártból, mert kritizálta Jakab Péter pártelnököt a Facebookon. Rész vett a Színház- és Filmművészeti Egyetem vezetősége a fenntartó alapítvány kuratóriumi elnöke által kezdeményezett találkozón. Vidnyánszky Attila híradónknak elmondta: megállapodtak abban, hogy közös érdekük az oktatás elindítása és a tanórák megtartása a jelenleg fennálló helyzettől függetlenül. A szeptemberi tanévkezdéskor 423 köznevelési feladat-ellátási helyen léptek szolgálatba iskolaőrök - közölte Maruzsa Zoltán, az Emmi köznevelési államtitkára. 16 100 forintos havi juttatást kaphatnak az otthoni munkavégzésben dolgozók, ami közüzemi és internetszolgáltatási díjakat fedezhetné - írja a Magyar Nemzet. A pandémia miatt nőtt a népszerűsége az otthoni munkavégzésnek, ezért egy új, rugalmasabb szabályozás kerülhet az Országgyűlés elé. Mintegy egymillió ember kaphatott valamilyen állami támogatást eddig a koronavírus-járvány alatt - mondta Bodó Sándor, az ITM foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkára. A kormány kiemelten támogatja a kerékpáros infrastruktúra fejlesztését, az a cél, hogy 2030-ra a kerékpárutak hossza Magyarországon érje el a 15 ezer kilométert - mondta a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter hangsúlyozta: az új világgazdasági korszakban csak a magyar emberek munkája teheti naggyá az országot. Mintegy kétszáz, Ukrajnában kiképzett szélsőséges fejt ki radikális tevékenységet Fehéroroszországban - jelentette ki Szergej Lavrov orosz külügyminiszter. Már 25,6 millió ember fertőződött meg világszerte a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 855 ezer, a gyógyultaké pedig 17 millió a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem összesítése szerint. Ukrajnában az elmúlt napon 2495 új esettel 125 798-ra nőtt az eddigi igazolt fertőzöttek száma, az elhunytaké 51 újabb halálos áldozattal 2656-ra emelkedett, ezzel rekordot döntött az egy nap alatt regisztrált új betegek és az elhunytak száma is. Romániában újabb 1298 koronavírus-fertőzöttről számolt be a stratégiai kommunikációs törzs, ezzel megközelítette a 90 ezret a járvány kezdete óta beazonosított fertőzöttek száma. Szlovéniában és Horvátországban is megugrott az újonnan azonosított koronavírus-fertőzöttek száma, Horvátországban ismét meghaladta a háromszázat. Csehországban 503 új igazolt koronavírus-fertőzést mutattak ki, ami a járvány tavaszi kezdete óta a legnagyobb esetszám. Bulgáriában egy nap alatt 188 fertőzést regisztráltak, 112-vel többet, mint az előző nap. Megjelent a koronavírus a görögországi Leszbosz szigetén lévő Moria menekülttáborban - jelentették be a hatóságok. Belső terrorizmushoz hasonlította az erőszakba torkolló tüntetéseket Donald Trump amerikai elnök. Kína a következő évtized során legalább a mostani duplájára tervezi növelni az atomarzenálját - figyelmeztetett az amerikai védelmi minisztérium. Csaknem kétszáz tálib foglyot engedett el az afgán kormány, hogy lendületet adjon a régóta esedékes béketárgyalásoknak - közölték afgán tisztségviselők. Megszavazta az új szakértői kormányt a tunéziai parlament, ami szakértők szerint reményt adhat arra, hogy véget ér a hónapok óta tartó belpolitikai válság az észak-afrikai országban. A Novicsok elnevezésű harci idegmérgek csoportjába tartozó anyagot mutattak ki Alekszej Navalnij orosz ellenzéki politikus szervezetében - közölte a német szövetségi kormány. Oroszország nem kapott új információt Németországtól Alekszej Navalnij ügyében - jelentette ki Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője. Megkezdődött a párizsi esküdtszéken a franciaországi dzsihadista merényletsorozat nyitányát jelentő, 2015 januárjában elkövetett, tizenhét halálos áldozatot követelő párizsi támadások pere. Példa nélküli kibertámadásokkal néz szembe Új-Zéland, az igazságügyi miniszter elmondta, hogy számos szektor érintett a tőzsdétől a meteorológiai szolgálatig, de a támadások többségét eddig sikerült elhárítani. Három alagutat találtak a rendőrök Bács-Kiskun megyében, az alagutak szerb területről indulnak, és az ideiglenes biztonsági határzár alatt húzódnak. Felfüggesztett börtönbüntetésre ítélt a Balassagyarmati Járásbíróság egy férfit, aki márciusban valótlanul terjesztette, hogy egy Nógrád megyei település az új koronavírus központja. Teljes látogatási tilalmat rendeltek el az országosan növekvő koronavírusos esetszámok miatt az Orosházi Kórházban. Részleges látogatási tilalmat rendeltek el a nagykanizsai kórházban. Csütörtöktől veheti birtokba a közönség az új Városligeti Sportcentrumot, amely a Liget Budapest program keretében az Ajtósi Dürer sor - Dózsa György út kereszteződéséhez közeli 3,5 hektáros parkrészen épült meg. Fucsovics Márton pályafutása első győzelmét aratta az amerikai nyílt teniszbajnokság főtábláján, a magyar játékos Hugo Dellient múlta felül három játszmában a nyitófordulóban. Babos Tímea kikapott a hetedik helyen kiemelt Madison Keystől az amerikai nyílt teniszbajnokság női versenyének első fordulójában. Valter Attila nyerte a Tour de Hongrie országúti kerékpáros körversenyt, miután a zárószakasz utolsó kilométerén lerázta riválisait. Továbbra is Bretz Gyula irányítja a Magyar Öttusa Szövetséget, miután a szervezet közgyűlésén újabb négy évre őt választották meg elnöknek. A Dunaújvárosi Acélbikák férfi jégkorongklub felnőtt csapatának többsége elkapta a koronavírust.