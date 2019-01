Egy-másfél hónapra elegendő tűzifát kapnak a rászorulók

Csaknem kétszáz család kap másfél hónapra elegendő tűzifát a Borsod megyei Arnóton. A kormány 2011-ben bevezetett szociális tűzifaprogramjában főként hátrányos helyzetűek vehetnek részt, és a helyi önkormányzatok döntik el, kik jogosultak a támogatásra. Arnóton minden érintett család kap fát, de kiegészítő támogatásra is lehet pályázni. Azok is kaphatnak segítséget, akik kimaradtak a téli rezsicsökkentésből.

Először az utánfutóra, majd az arra jogosult családokhoz került a tűzifa a Borsod megyei Arnóton. A 2500 lakosú falu hatodik éve vesz részt a kormány 2011-ben elindított szociális tűzifaprogramjában.

„Nekem három kiskorú gyermekem van, nejem, öten vagyunk így családon belül. Ez a tüzelő, amit kapunk ez minimum egy hónapig elég, úgyhogy hálás köszönet ez nekünk, hogy ez is van” – mondta Oláh Elemér.

A településen idén három fázisban osztják ki a támogatásokat. A pályázati forrásból elnyert 167 erdei köbméter tűzifa értéke 3,3 millió forint, amiből hármat az állam áll, az önkormányzat pedig a fennmaradó részt, és a kiszállítás költségét vállalta magára.

„191 kérelmet tudott önkormányzatunk támogatni. A képviselő-testületünk rendelete alapján hat jogcímen lehetett benyújtani a kérelmet. Ezek közé tartozik például a lakásfenntartási támogatásban, aktív korúak ellátásában, gyermekvédelmi kedvezményben, de az egyik legnagyobb kategória az a nyugdíjasok világa, ott is jövedelemhatárhoz lett kötve. Összesen családonként 1,4 köbméter fát tudunk ebből a kategóriából kiosztani” – mondta Üveges István, Arnót polgármestere.

Tavaly a nagy hideg miatt a szociális tűzifa mellett kiegészítő támogatást is igényelhettek a települések a fűtéshez. A kormány ezt idén is lehetővé tette, Arnótra így további 47 köbméter fa érkezik.

„A kormány programjának első helyén az áll, hogy segély helyett munkát adunk. Ám a valóban rászorultakon így is próbálunk segíteni, és próbál a kormányzat segíteni a kistelepülések önkormányzatainak, és rajtuk keresztül a valóban rászorultaknak. Most elég kemény tél volt az elmúlt napokban, és valószínűleg lesz is, úgyhogy ez elegendő egy-másfél hónapra, azt mondják az emberek, akiket itt megkérdeztem” – mondta Csöbör Katalin, a térség országgyűlési képviselője.

A harmadik ütemben azok kapnak segítséget, akik a téli rezsicsökkentésben nem részesültek. Arnóton ez 63 háztartást jelent.