Egy komplett neonáci, akit a DK támogat

72 új fertőzöttet igazoltak az elmúlt 24 órában, nincs újabb elhunyt. A beoltottak száma több mint 5 millió 636 ezer, közülük 5 millió 475 ezren már a második oltását is megkapták. A koronavírus második-harmadik hullámához hasonló fertőzés már biztos nem lesz - mondta Merkely Béla, a Semmelweis Egyetem rektora. A Nemzeti Adó- és Vámhivata már vizsgálja a momentumos Cseh Katalin cégügyeit - tudta meg a Magyar Nemzet. A Mediaworks Hírcentrumának kérdésére válaszolva a NAV közölte: jelenleg is zajlik az ügyben érkezett feljelentés elbírálása. Még több migránst engedne be Európába és hazánkba a baloldal, ebből azonban a Fidesz nem kér - hangsúlyozta a párt kommunikációs igazgatója. Hollik István közölte: joggal merül fel a kérdés, hogy mit jelentenek pontosan a menekültek jogai, amelyeket erkölcsi kötelességnek és a programja részének nevezett Karácsony Gergely a Die Zeit nevű német lapnak adott interjúban. A DK bicskei utcafórumán arra kérték a résztvevők Gyurcsány Ferencet, nyugtassa meg őket, nem kell félniük, ha esetleg az ellenzék győzne, és a Fidesz támogatói az utcán tüntetnének - írja a pestisrácok.hu. A „szakemberei” már készülnek a tüntetőkkel szembeni keményebb intézkedésekre – mondta a DK elnöke. Gyurcsány Ferenc közölte: nem lesznek olyan naivak, mint 2006 őszén. Akkor a rendőrség brutálisan lépett föl a lemondását követelő tüntetőkkel szemben. Nyilvános Dobrev Klára vagyonnyilatkozata. Bevallásában két ingatlant is feltüntetett. Ő az egyedüli tulajdonosa az Apró-villaként elhíresült rózsadombi 400 négyzetméteres háznak, ahol Gyurcsány Ferenccel élnek, kötcsei nyaralójuk közös tulajdon. A DK uniós képviselőjének 200 milliós megtakarítása van, képviselőként havonta majdnem 5 millió forintnak megfelelő összeget visz haza. Egy neonácit támogat a DK Szegeden - így reagált a Közép-Európai egyetem volt tanára Tóth Péter jelölésére. A Gerő András szerint a baloldal elvesztette a tartását, hitelét. Rajta kívül több baloldali gondolkodású kritizálta az antiszemita, rasszista megnyilatkozásairól hírhedté vált Tóth Pétert. A miniszterelnök roma kapcsolatokért felelős kormánybiztost nevezte ki. Sztojka Attila a romákkal kapcsolatos társadalmi egyeztetést érintő kormányzati tevékenységet koordinálja. A Bennfentes információi szerint napokkal ezelőtt öngyilkosságot kísérelhetett meg, a pornográf felvételek miatt letartóztatott gyulai volt jobbikos. Horváth László ellen pedofil gyilkosság ügyében nyomozhatnak, letartóztatása összefüggésben lehet az 1998-ban meggyilkolt hétéves Szathmáry Nikolett ügyével. Csalással vádolják a Jobbik volt egészségpolitikusát - írja a Magyar Nemzet. A lap információja szerint Virág József is ott ül majd a vádlottak padján abban büntető ügyben, amelyet a szintén volt jobbikos Szegedi Csanád ellen indítottak. A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 0,17 százalékos emelkedéssel, 49 830,28 ponton, történelmi csúcson zárt. A kormány sikeresen kezelte a gazdasági veszélyhelyzetet - jelentette ki Bodó Sándor. Az ITM foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkára kiemelte: a foglalkoztatottak száma elérte a 4,7 milliót, akik közül 4,5 millióan az elsődleges munkaerőpiacon helyezkedtek el, a regisztrált álláskeresők száma 260 ezerre csökkent. Az Egyszülős Központban hetente 50 gyerek vehet részt államilag támogatott nyári táborban napközis formában - közölte Novák Katalin családokért felelős tárca nélküli miniszter. Idén is elindul a Legyen öröm az iskolakezdés! elnevezésű akció, amely Magyarország legnagyobb iskolakezdési segélyprogramja - közölte a Katolikus Karitász. Augusztus 9-ig lehet jelentkezni a 100 százalékban államilag támogatott informatikusképzésre, amelyet az Újratervezés Programban második alkalommal indított el idén nyáron az Innovációs és Technológiai Minisztérium. Interjút adott a Fox Newsnak Orbán Viktor. A beszélgetést készítő Tucker Carlson közölte: Magyarországon megvédik az embereket, különösen a családokat és a gyerekeket, ez a magyar kormánynak és Orbán Viktornak köszönhető. A koronavírus-fertőzöttek száma több mint 200 millió, az áldozatoké 4,25 millió világszerte. Moratóriumot sürgetett a koronavírus elleni emlékeztető oltásokra az Egészségügyi Világszervezet vezetője, hogy sok országban be tudják adni az első adag oltást. A nyaralásból hazatérők közül kerül ki az új fertőzöttek többsége, egész családokról van szó, akik nem oltatták be magukat - hangsúlyozta a szerbiai Batajnica koronavírusos betegek ápolására épített kórházának az igazgatója. Hollandiában oltópontokat zárnak be a koronavírus elleni beoltottság előrehaladása, valamint az oltási kedv csökkenése miatt, az oltás népszerűsítését és magát a vakcinázást a jövőben oltóbuszok segítségével látják el. Vasárnaptól több EU-tagállam átkerül az angliai utazási lista zöld kategóriájába, vagyis az Angliába érkezők számára karanténkötelezettségtől mentesített országok csoportjába a brit közlekedési minisztérium tájékoztatása szerint. Ismét rekordot döntött Tokióban a napi új koronavírus-fertőződések száma, először haladta meg az ötezret, miközben már az egészségügyi rendszer összeomlásától tartanak. Ismét egyhetes zárlatot vezettek be az ausztráliai Victoria államban, miután nőtt a koronavírus-járvány regisztrált fertőzöttjeinek a száma. Közös hadgyakorlatot kezdett 2500 katona részvételével Oroszország, Tádzsikisztán és Üzbegisztán az afgán határtól húsz kilométerre fekvő Harb-Majdon tádzsik gyakorlótéren - közölte az orosz Központi Katonai Körzet sajtószolgálata. Az izraeli légierő csapásokat mért Libanon azon körzeteire, ahonnan a rakétákat lőttek ki Izrael irányába. Összeütközött két villamos a lengyelországi Poznanban, a balesetben 31 ember megsérült. Egy hőerőmű területét is elérték a lángok Törökország dél-nyugati részén, ahol nyolcadik napja erdőtüzek pusztítanak, sok esetben tengerparti üdülőhelyeket veszélyeztetve. A görög tűzoltók már a harmadik napja küzdenek a tűzvésszel az ókori olimpiai játékok helyszínén, Olümpiában a Peloponnészoszi-félsziget nyugati részén és az Athén melletti Évia szigetén. Harminchat határsértőt tartóztattak föl a rendőrök Kiszombor közelében. Vádat emeltek egy kábítószer-kereskedő csoport, köztük egy család ellen, amely maga is termesztett kannabiszt. Meghalt egy ember a 74-es főúton Hahót térségében a történt balesetben. Zivatarveszély miatt másodfokú riasztást adott ki az ország középső és keleti részén több járásra az Országos Meteorológiai Szolgálat. Folyamatosan érkeznek a bejelentések a katasztrófavédelemhez a heves zivatarok okozta károk miatt - közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság. Több helyszínen dolgoztak a tűzoltók a heves zivatarok okozta károk miatt. Tótka Sándor aranyérmet nyert kajak egyes 200 méteren a tokiói olimpián. Csipes Tamara ezüstérmet szerzett kajak egyes 500 méteren az olimpián. Rasovszky Kristóf ezüstérmet nyert a 10 kilométeres nyíltvízi úszásban az olimpián. A bronzéremért küzdhet a magyar női vízilabda-válogatott az olimpián, miután az elődöntőben 8:6-ra kikapott a spanyol csapattól. Szombaton rendezik meg a 39. Lidl Balaton-átúszást, amelyet a múlt héten a kedvezőtlen időjárási körülmények miatt elhalasztottak.