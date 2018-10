Egy kis odafigyeléssel már ősszel a kertekbe lehet szoktatni a madarakat

2018. OKTÓBER 27., SZOMBAT BUDAPEST EGY GLOBÁLIS SPORTFÕVÁROS MONDTA ORBÁN VIKTOR PÉNTEKEN, MIUTÁN NENAD LALOVICCSAL, A NEMZETKÖZI BIRKÓZÓSZÖVETSÉG ELNÖKÉVEL TALÁLKOZOTT. BUDAPESTEN 2019-BEN NÉGY VILÁGBAJNOKSÁGOT - ASZTALITENISZ, VÍVÓ, ÖTTUSA ÉS GYORSASÁGI KAJAK-KENU RENDEZNEK. AZ ’56-OS MOSONMAGYARÓVÁRI SORTÛZ 62. ÉVFORDULÓJÁRA EMLÉKEZTEK PÉNTEKEN A HATÁRÕRLAKTANYÁNÁL, AHOL TÖBB MINT SZÁZAN VESZTETTÉK ÉLETÜKET. LIGA SZAKSZERVEZETEK: KÜLÖN PROGRAMIRODA IS SEGÍTI AZ ELHELYEZKEDÉSÉT AZOKNAK, AKIKET A KÖZSZFÉRÁBÓL ELBOCSÁTANAK. NETRISK: ÁTLAGOSAN 28 EZER FORINT LESZ A KÖTELEZÕ GÉPJÁRMÛFELELÕSSÉG-BIZTOSÍTÁS ÉVES DÍJA. AZ IDEI ÉV ELSÕ NYOLC HÓNAPJÁBAN 6,3 SZÁZALÉKKAL NÕTT A JÁRMÛGYÁRTÁS TERMELÉSE KÖZÖLTE PALKOVICS LÁSZLÓ INNOVÁCIÓS ÉS TECHNOLÓGIAI MINISZTER. A CÉGEKNEK A TECHNOLÓGIA, A MUNKAVÁLLALÓKNAK A TUDÁS AD ÚJ LEHETÕSÉGET MONDTA PALKOVICS LÁSZLÓ, A MERCEDES BENZ ACADEMY ÁTADÁSÁN KECSKEMÉTEN. A CEU MELLETT TÜNTETETT PÉNTEKEN A MOMENTUM, AZ EGYETEM ÉPÜLETE ELÕTT A NÁDOR UTCÁBAN. A MOMENTUM NOVEMBER 16-RA ÚJABB CEU MELLETTI TÜNTETÉST HÍVOTT ÖSSZE JELENTETTE BE FEKETE-GYÕR ANDRÁS PÁRTELNÖK A MAI TÜNTETÉSEN. FIDESZ: A MOMENTUM SOROS GYÖRGY ÉRDEKEIT VÉDI. A CSALÁDOK A SZOKOTTNÁL KORÁBBAN, LEGKÉSÕBB SZERDÁIG MEGKAPJÁK A NOVEMBERI CSALÁDTÁMOGATÁSOKAT KÖZÖLTE AZ EMMI. ÁTADTÁK A MERCEDES-GYÁR ÚJ KÉPZÉSI KÖZPONTJÁT KECSKEMÉTEN. MAGYARORSZÁG TERMÉSZETI ÖRÖKSÉGÉNEK MEGÕRZÉSÉRÕL TÁRGYALT A NEMZETI FENNTARTHATÓ FEJLÕDÉS TANÁCS A PARLAMENTBEN. ÁDER JÁNOS ÁLLAMFÕ FRANCIS SUAREZ MIAMI POLGÁRMESTERREL TALÁLKOZOTT PÉNTEKEN A FLORDIAI FÕVÁROSBAN. ÁDER JÁNOS: MIAMIBAN HAMAROSAN MAGYAR ALKONZULÁTUS NYÍLIK. VISSZA KELL TÉRNI A MÛKÖDÕ PÁRBESZÉDHEZ A MAGYAR-UKRÁN KAPCSOLATOKBAN MONDTA NÉMETH ZSOLT, AZ ORSZÁGGYÛLÉS KÜLÜGYI BIZOTTSÁGÁNAK ELNÖKE. AZ OLASZ KORMÁNY UGYANAZT A KÖLTSÉGVETÉSI JAVASLATOT NYÚJTJA BE AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGNAK, AMIT BRÜSSZEL KEDDEN EGYSZER MÁR ELUTASÍTOTT. PETER PELLEGRINI SZLOVÁK KORMÁNYFÕ: SZLOVÁKIA ÉS FRANCIAORSZÁG MEGERÕSÍTI A KIBERNETIKAI EGYÜTTMÛKÖDÉST. A FEHÉR HÁZ WASHINGTONI LÁTOGATÁSRA HÍVTA MEG VLAGYIMIR PUTYIN OROSZ ELNÖKÖT. ÚJABB CSÕBOMBÁKRA BUKKANTAK AZ USÁ-BAN; CORY BOOKER NEW JERSEY-I SZENÁTOR ÉS JAMES CLAPPER, A HÍRSZERZÉS VOLT IGAZGATÓJA VOLTAK A CÍMZETTEK. LETARTÓZTATTÁK FLORIDÁBAN A CSOMAGBOMBÁS FENYEGETÉSEK FELTÉTELEZETT ELKÖVETÕJÉT. ISMÉT TÜNTETTEK PALESZTINOK A GÁZAI ÖVEZET HATÁRÁN; NÉGYEN MEGHALTAK, ÖTVENEN MEGSÉRÜLTEK. A SZÍRIAI KORMÁNYERÕK FALVAKAT ÁGYÚZTAK AZ ÉSZAKNYUGAT-SZÍRIAI IDLÍB TARTOMÁNYBAN, HETEN, KÖZTÜK HÁROM GYEREK, VESZTETTE ÉLETÉT. AZ ISZTAMBULI FÕÜGYÉSZSÉG A MEGGYILKOLT SZAÚDI ÚJSÁGÍRÓVAL KAPCSOLATBAN SZAÚD-ARÁBIÁBAN ÕRIZETBE VETT 18 GYANÚSÍTOTT KIADATÁSÁT KEZDEMÉNYEZI. EGY INDONÉZ NAGYVÁROS INGYEN BUSZJEGYET AD AZOKNAK, AKIK ÖSSZEGYÛJTIK ÉS A BEVÁLTÓ HELYEKRE SZÁLLÍTJÁK A MÛANYAG-HULLADÉKUKAT. HOLTAN TALÁLTAK EGY NÉGY HÓNAPOS GYERMEKET SÜLYSÁPON, EGY CSALÁDI HÁZBAN, A RENDÕRSÉG BÜNTETÕELJÁRÁSBAN VIZSGÁLJA AZ ESETET. EGY TARTÁLYKOCSIVAL ÜTKÖZÖTT ÖSSZE EGY KISBUSZ TISZAFÜREDEN, A BALESETBEN HÁROM EMBER ÉLETÉT VESZTETTE. HALÁLRA GÁZOLT EGY EMBERT A PÉCSRE TARTÓ VONAT KURDNÁL, AZ ÉRINTETT SZAKASZON SZÜNETEL A VASÚTI KÖZLEKEDÉS. EGY SZEMÉLYAUTÓT SODORT EL A VONAT SZÉKKUTASNÁL, A VASÚTI ÁTJÁRÓBAN, AZ AUTÓBAN UTAZÓ NÉGY EMBER A HELYSZÍNEN MEGHALT. EGY LAKÓHÁZ ÉS KÉT MELLÉKÉPÜLET ÉGETT HAJDÚNÁNÁSON, EGY EMBERT HOLTAN TALÁLTAK.