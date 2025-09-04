Egy kaptafára: Minden kérdésre ugyanaz a válasza a tiszás Gerzsenyi Gabriellának + videó

Orbán Viktor: Az ország fellázadt a Tisza-adó ellen – Zűrzavar és kormányképtelenség Magyar Péteréknél

Orbán Viktor miniszterelnök élesen bírálta a Tisza Pártot, amely szerinte a "Tisza-adó" tervezetével és kaotikus politikájával veszélyezteti a magyar családok és a gazdaság jövőjét. A kormányfő a közösségi médiában, a Harcosok Klubja tagjainak címzett üzenetében világosan fogalmazott: a Tisza Párt adóemelési tervei ellen az egész ország fellázadt, de ez még nem elég – meg kell akadályozni, hogy ezek a megszorító ötletek valósággá váljanak. Lássuk, miről is van szó!