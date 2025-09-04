Egy kaptafára: Minden kérdésre ugyanaz a válasza a tiszás Gerzsenyi Gabriellának + videó

Zavarában ugyanazt az egy választ ismételgette a HírTV kérdéseire Magyar Péter EP-képviselője. Gerzsenyi Gabriella még a fővárosi Tisza szigetek feloszlására is úgy reagált: hogy a Tisza az adócsökkentések kormánya lesz. Magyar Péter korábban agyhalottnak nevezte saját képviselőjelöltjeit és megtiltotta, hogy nyilatkozzanak. Úgy tűnik, hogy újabban egyetlen választ engedélyezett, amelyet ismételhetnek a politikusai.
Orbán Viktor miniszterelnök élesen bírálta a Tisza Pártot, amely szerinte a "Tisza-adó" tervezetével és kaotikus politikájával veszélyezteti a magyar családok és a gazdaság jövőjét. A kormányfő a közösségi médiában, a Harcosok Klubja tagjainak címzett üzenetében világosan fogalmazott: a Tisza Párt adóemelési tervei ellen az egész ország fellázadt, de ez még nem elég – meg kell akadályozni, hogy ezek a megszorító ötletek valósággá váljanak. Lássuk, miről is van szó!
Attól, hogy kiszivárgott a Tisza Párt brutális adóemelési terve Magyar Péterék meglehetősen furcsa kiutat találtak: kitalták, hogy a kormánypárt szeptember 7-i piknikének napjára ők is Kötcsére mennek. Szerdán azonban kiderült, a TEK azonban biztosítja, hogy a kötcsei pikniktől különválasztva, távolabbi helyszínen tudjana csak provokálni a tiszások.