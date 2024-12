Egy hónap alatt csaknem 53 ezer gyorshajtót mértek a fővárosban

Megosztás itt:

A közlemény alapján Budapesten 26 új sebességmérő kamerát állítottak üzembe október 30-án, a modern, hitelesített eszközök 47 forgalmi sáv forgalmát ellenőrzik.

A berendezések radaros elven működnek, különböző forgalmi és fényviszonyok mellett 24 órás, folyamatos mérésre alkalmasak, az elhaladó járművekről minden napszakban jó minőségű felvételeket készítenek, felismerve azok honosságát és rendszámát is

- tették hozzá.

A kamerák november 30-ig 52 926 gyorshajtót mértek be, a legkirívóbb eset a IX. kerületi Üllői úton történt, ahol az 50-es táblánál 158 kilométer per órával száguldott el gy autós, amiért 468 ezer forint közigazgatási bírságot kapott.

Megdöbbentőnek nevezték, hogy az Árpád hídon – ahol a Budapesti Rendőr-főkapitányság már nyáron fokozta az ellenőrzések intenzitását – három gépkocsit is a megengedett 70 kilométer per óra kétszeresével vagy még többel:­ 140, 143 és 149 kilométer per órával mértek be.

Ezek a sofőrök fejenként 140 ezer forint közigazgatási bírságot kaptak.

A közlemény szerint több más helyszínen is hasonlóan "durva felvételek" készültek: 50-es táblánál a III. kerületi Szentendrei úton 147, a XIII. kerületi Váci úton 134, a XIX. kerületi, a ferihegyi repülőtérre vezető úton 135, míg a XXII. kerületi 6-os főúton 153 kilométer per órás sebességet rögzítettek.