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Egy férfi és a támadó is meghalt a rákoskeresztúri lövöldözésben

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2018. január 7., vasárnap 15:48, frissítve: vasárnap 15:58

Két ember meghalt egy lövöldözésben Rákoskeresztúron. Egy 26 éves férfi szombat éjjel egy XVII. kerületi házba ment be, ahol lelőtt egy férfit, majd ezt követően a lakásban tartózkodó nővel kiment az utcára, ahol a nőre is rálőtt, majd a fegyverét maga ellen fordította. A nőt és a támadót a mentők életveszélyes sérülésekkel szállították kórházba. A támadó később belehalt sérüléseibe.

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lövöldözésgyilkosságRákoskeresztúr

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