Egy éven keresztül kapnak rendszeres támogatást édesanya nélkül maradt koraszülött babák

A 7 hónapos várandós édesanya hirtelen belázasodott, majd állapota alig 3 nap alatt annyit romlott, hogy lélegeztetni kellett. Az orvosok ezért császármetszést hajtottak végre, de minden igyekezet ellenére az anya még aznap meghalt, magára hagyva koraszülött gyermekét. Az édesapában, aki egy hivatalos szervnél dolgozik, azóta barátai és kollégái tartják a lelket, mert felesége beteg édesanyja az egyedüli rokona – gyakorlatilag egyedül maradt a picivel. Történetük csak egy az elmúlt időszakban a koronavírus miatt magukra maradt szülők közül.

A járvány második és harmadik hulláma ugyanis már a várandós kismamákat is érintette, több esetben az édesapának egyedül kellett hazavinnie koraszülöttként világra jött gyermekét. Sok családnál egyik napról a másikra kellett a kenyérkeresőnek az újszülött gyermek egyedüli gondozójává válnia, ezért nehézséget jelent a családfenntartás. Egyrészt a kieső jövedelmet kell pótolni, másrészt a kicsi gondozásához szükséges legalapvetőbb feltételeket kell biztosítani. Erre a helyzetre reagált a Generali The Human Safety Net (THSN) elnevezésű, a haza koraszülött-ellátást támogató társadalmi felelősségvállalási programja. A program keretében adománygyűjtést is szerveztek az érintett családok részére.

Az összefogás eredményeként több mint 3 millió forint gyűlt össze, melyből három érintett család számára havi nettó százezer forintos támogatásra nyílik lehetőség egy éven keresztül. Az Anyák az Anyákért Alapítvány folyamatosan kapcsolatban van hasonló helyzetben lévőkkel, így rajtuk keresztül el az adomány az érintett családokhoz.

“Egy gyermeket egyedül felnevelni önmagában is kihívás, pláne ha koraszülöttről van szó. Az apáknak egyszerre kell feldolgozniuk a társuk elvesztésének tragédiáját, a koraszülött gyermek iránti aggódást és mindeközben igyekeznek örülni gyermekük születésének. A lelki, és érzelmi dolgokon túl, sajnos rögtön az első felmerülő probléma anyagi jellegű. Egy ilyen jellegű adomány viszont azt látjuk, ad nekik egyfajta stabilitást, mely segít megbirkózni a kialakult helyzettel. ” – emelte ki Varga Zsuzsanna, az Anyák az Anyákért Alapítvány vezetője.

Az ügy mellett kiállt Erdei Zsolt, Madár, korábbi profi ökölvívó is, akinek két gyermeke született idő előtt, illetve Szalóki Ági énekesnő is, aki alig két hónapja adott életet első gyermekének.

Aeffect Communications