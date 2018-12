„Egy elitvezérelt, migránspárti javaslatról van szó”

Nemrég mutatta be Bajnai Gordon egykori miniszterelnök a New Pact for Europe, magyarul Új Paktum Európáért nevű kezdeményezést, ami tulajdonképpen a Soros-terv második kiadása. A projektről azt kell tudni röviden, hogy fő támogatója a Soros György-féle Nyílt Társadalom Alapítvány, a kezdeményezés mögött álló tanácsadó testület tagja az Open Society Initiative európai igazgatója. Magyar részről Bajnai Gordon korábbi kormányfő, illetve az ugyancsak Soros György által támogatott Political Capital áll a javaslat mögött, ahogy az Origo is cikkezett róla.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

„Olyan ez, mint ha egy lejárt szavatosságú árut újracsomagolnának, de a terv a régi” – így jellemezte a Soros 2.0-t a Hír TV-ben a Századvég vezető kutatója. Megadja Gábor azt mondta, egy elitvezérelt, kifejezetten a brüsszeli bevándorláspárti erőknek szóló tevékenységről van szó, „nekik kínál ajánlatot, itt van a kutya elásva.”

„A lényeg az 50-60. oldalon van, kiegyensúlyozott humán mobilitási stratégia, ez a bevándorlás ösztönzését jelenti, azt gondolják, hogy a bevándorlás jó. Kvóta helyett csere-mechanizmusok, áttelepítési mechanizmusok szerepelnek, nem csak menekülteket, hanem a gazdasági bevándorlókat is be kell engedni Európába. Ki kell egyenlíteni, hogy hol, mennyi bevándorló van. Büntetési fajták, valószínűleg a renitens államokra gondol, ahol migránsközpontokat kell létrehozni, akik nem akarják befogadni őket, szolidaritási hozzájárulást kell fizetni” – részletezte a szakértő a Hír TV-ben.

Hangsúlyozta: az a céljuk, hogy a migránsokat a nemzetállamok kormányai felett átnyúlva az önkormányzatokkal kommunikálva telepítsenek be migránsokat egy adott országba. „Itt nem is a jogi lehetőségekről van szó, ez egy ötletbörze, ami a régi ideológiára épül, amelyek a Soros-szervezetek ötletei arra nézve, hogy hogyan lehetne bevándorlókkal feltölteni Európát” – így Megadja.

Kitért rá, hogy Bajnai Gordon beszél az European Policy Centre nevű brüsszeli nonprofit agytröszt videójában, amelyben néhány gondolatot oszt meg az uniós határvédelemről. „Az a dramaturgiája, hogy nyugtatja az embereket, hogy kell a határőrizet, a valós cél azonban, hogy a brüsszeli elit, és a soros szervezetek át akarják nyomni az embereken a bevándorláspárti gondolatokat, még az EP-választások előtt” – szögezte le a Századvég munkatársa. – Bajnai Gordon megunhatta a visszavonulást, a zenélő székek játéka folyik, ha az egyikből kiesnek, beülnek a másikba, fogalmazott.

Mint összefoglalta, nem az európai emberek biztonságának garantálása a cél, sokkal inkább harc a nemzetállamok iránt eltökélt politikusok ellen. „Igyekeztek összegyűjteni olyan embereket, akik támogatják a bevándorlást. „Tudjuk, hogy a Political Capital is egy Soros által finanszírozott szervezet” – mondta.

Tekintse meg a teljes beszélgetést: