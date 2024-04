Egy egyesületen keresztül gyűjt adományokat Magyar Péter + videó

Megosztás itt:

A Spinoza ház vendége volt Magyar Péter. Varga Judit volt férje arról vallott Rangos Katalin vendégeként, hogy közvetve megkereste őt az amerikai nagykövet is. Majd kijelentette, szerinte Magyarországon eddig is külföldi segítséggel lehetett rendszert váltani.

1686 óta, amikor Budát visszafoglalták a nem magyar csapatok – abba asszem nem nagyon volt magyar, talán egy-két kuruc légió volt benne, de nem sok – azóta nem nagyon volt olyan rezsim change, vagy váltás Magyarországon, amit nem külföldiek követtek el, vagy külföldiek segítségével történt – hangoztatta Magyar Péter.

A HVG-nek adott interjújában Magyar Péter pedig arról beszélt, hogy külföldről is várja a támogatást. Éppen ezért nem pártot, hanem egyesületet alapított, így ennek szerinte jogi akadálya sincs.

Nem hiszem, hogy új típusú arcokat, neveket fogunk látni, akik soha korábban egy ellenzéki formáció környékén sem jelentek meg valamilyen szinten – mondta a Századvég elemzője, aki szerint a dollárbaloldalhoz köthető személyek és formációk álltak be Magyar Péter mögé is. Palóc André szerint Varga Judit volt férje nem bánja, ha külföldről finanszíroznák pártja működését.

Valójában amit bejelentett az nagyon-nagyon hasonlít arra, amit MZP csinált. Tehát: párt, mozgalom, ugye guruló dollárokkal és egy valamiféle személyi hátország

– hangsúlyozta ifj. Lomnici Zoltán a pénteki Vezércikkben, ahol Márki-Zay Péter felemelkedéséhez hasonlította Magyar Péter politikai karrierjét. Az alkotmányjogász kiemelte: a dollárbaloldal jelöltjét 2022-ben külföldről támogatták, most ugyanez látható Varga Judit volt férjének esetében is. Hozzátette ugyanakkor, hogy éppen Márki-Zay Péter önleleplezése fedte fel azt a külföldi befolyásolási kísérletet, a guruló dollárok botrányát, ami miatt megszületett a Szuverenitásvédelmi Törvény.