Egy áthúzott nadrágszíjat ábrázoló képpel fotózkodott Magyar Péter Mezőkövesden

Pénteken Mezőkövesden is áthúzott nadrágszíjat ábrázoló képekkel várták Magyar Pétert. A Tisza Párt alelnöke ezúttal úgy döntött, gúnyt űz saját bántalmazási ügyéből. Ahogy az Facebook videóján is látható -, jókedvűen közös fotókat készített a plakáttal, majd saját övét is levette, és felmutatta a helyszínen lévő követőinek.

