Belföld

Egy 2020-as budapesti kartellügy árnyéka vetődött az egyik Tisza Párt jelölt-aspiránsra

2025. november 22., szombat 10:08 | Magyar Nemzet

Ordas Eszter, a Tisza egykori fővárosi önkormányzati képviselőjének férje is Magyar Péter egyik képviselőjelölt-jelöltje – derül ki az Ellenpont cikkéből, melyben azt írják, Dobos Tibor cégei érintettek voltak 2020-ban, a fővárosi BKV-hajózást érintő súlyos baloldali kartellügyben. Ráadásul a házaspár mindkét tagja érintett volt az ügyben: Ordas ugyanis cégjegyzésre jogosultként és jogi képviselőként is szerepet játszott.

  • Egy 2020-as budapesti kartellügy árnyéka vetődött az egyik Tisza Párt jelölt-aspiránsra

teljes cikk a Magyar Nemzet honlapján érhető el.

Újabb érdekes jelöltekre derült fény a Tisza Párt kiválasztó show-jában, Fejér megye 02-es számú, székesfehérvári választókerületében induló Dobos Tibor képviselőjelölt-jelöltjének cégei ugyanis érintettek voltak 2020-ban, a fővárosi BKV-hajózást érintő súlyos baloldali kartellügyben – állítja legfrissebb cikkében az Ellenpont. A portál azt írta, Dobos Tibor ügyvezető és tulajdonos volt 2020-ban azokban a hajózásra szakosodott cégekben, amelyeket kartellezés miatt megbírságolt a Gazdasági Versenyhivatal. Céljuk az volt a trükközéssel, hogy így mindenképpen ők nyerjék el a BKV hajók üzemeltetésését a Karácsony-féle Fővárosi Önkormányzattól, áron alul. Ezzel meg akarták lopni a budapestieket, hiszen a főváros kevesebb pénzt kapott volna az üzemeltetésért, mint amennyi versenyhelyzetben jár. 

Érdekes adalék, hogy Dobos felesége a nyáron családi okokra hivatkozva lemondó fővárosi képviselő, Ordas Eszter. A baloldali házaspár mindkét tagja érintett volt az ügyben: Ordas ugyanis cégjegyzésre jogosultként és jogi képviselőként is szerepet játszott. Akkori sajtóhírekre hivatkozva felidézték, hogy 2023 tavaszán a Gazdasági Versenyhivatal adott ki egy közleményt, hogy „négy vállalkozás kartellbe szerveződve próbálta elnyerni a BKV menetrendszeri hajójáratainak üzemeltetését”. A BKV 2020 nyarán írt ki közbeszerzést az üzemeltetéssel kapcsolatban, a fővárosi cégnek azonban feltűnt, hogy „egyes ajánlattevők nyilatkozatai szinte szóról szóra megegyeznek egymással”, ezt követően jeleztek a GVH-nak.

Fotó: Ellenpont

