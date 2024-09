Egri Gábor: elkeserítőek az állapotok a Római-parton + videó

Megosztás itt:

Homokot lapátolnak és zsákokat pakolnak a Római-parton. A területen élők és az önkéntesek minden erejükkel próbálják megóvni házaikat és értékeiket az árvíztől.

Kénytelenek maguk csinálni, a fővárosra ugyanis nem számíthatnak ebben.

Rendkívül elszomorító, elkeserítő az az állapot, az az élethelyzet amibe belekerültünk

– így értékelte a Római-partért Egyesület alelnöke az árvízhelyzetet a Napi Aktuálisban. Egri Gábor szerint Karácsony Gergely kétezer embert károsított meg azzal, hogy a mai napig képtelen volt megerősíteni a Római-part védelmét.

Karácsony Gergely egy személyben eldöntötte, hogy ő a Királyok Nánásin betol hetven hektárt, kétezer embert, négyszáz milliárdos ingatlanvagyont a Dunába. Ennél felelőtlenebb magyar politikus a rendszerváltás óta nem volt

– hangsúlyozta Egri.

Egri Gábor szerint a Római-parton élőket a főpolgármester cserben hagyta.

Karácsony Gergely azonban szokásához híven nem vállalta a felelősséget azért, hogy a Római-parton élők semmilyen segítséget nem kaptak. Sőt, egyenesen az ott élőket tette felelősség azért, hogy ilyen helyzetbe kerültek.

A Római-parton nem a Duna tört be az emberek lakóhelyére, hanem az emberek törtek be a Duna árvízi területére. Ebből van a konfliktus. Ez a kérdés ma egyébként előkerült az operatív törzs ülésén is, ahol én jeleztem miniszterelnök úrnak és belügyminiszter úrnak is, hogy mi elkötelezettek vagyunk emellett a beruházásnak a megvalósítása szempontjából és a terveket elkészítettük, tehát indulhat ez a beruházás – mondta Karácsony.

Azt viszont senki nem tudja, hogy mikor. Tarlós István főpolgármestersége idején már kész voltak a tervek ahhoz, hogy a védmű valamennyi ingatlant megvédje. A közgyűlés baloldali tagjainak ellenkezése miatt azonban ez nem épülhetett meg. Karácsony Gergely 2019-es megválasztásával pedig megpecsételődött a Római-parton élők sorsa – írja az Origó. A portál emlékeztet, az elmúlt 5 évben semmi érdemi nem történt az ügyben.

Szerintem ezt meg kell előbb-utóbb csinálni – az ATV-ben beszélt erről a főpolgármester, csakhogy ez a Római-partiakat nem nyugtatta meg. A fővárosi tervek szerint ugyanis legkorábban 2029-re lehet kész a mobilgát, így a helyieknek akár még 5 árvíz ellen is saját maguknak kell megvédeniük otthonaikat. A part menti ingatlanokat pedig ez a gát is védtelenül hagyná.